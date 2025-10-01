La espera terminó: tras el impactante anuncio de sus diez headliners, Lollapalooza Argentina 2026 presentó la grilla completa de artistas que encenderán el Hipódromo de San Isidro del 13 al 15 de marzo. Y la propuesta es tan imponente que cada jornada podría ser, por sí sola, un festival entero.



El Festival contará con un lineup con más de 100 artistas de distintas partes del mundo, en una curaduría que celebra la diversidad de estilos, géneros y generaciones.

Producido por DF Entertainment junto a C3 Presents y Live Nation, el festival inaugura su segunda década en el país con una edición colosal que reafirma por qué #LollaAR es el encuentro musical más esperado del año. Rock, pop, trap, electrónica, indie y mucho más se cruzarán en un fin de semana que garantiza experiencias inolvidables para el público argentino y miles de visitantes internacionales.



Las entradas diarias ya están disponibles en AllAccess.com.ar, con preventa desde $165.000 + SC y hasta en 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express.

Los abonos 3 Day Pass siguen en Preventa 5 desde $375.000 + SC.



Más información en lollapaloozaar.com

El conteo ya comenzó: falta cada vez menos para vivir la gran fiesta musical que transformará a Buenos Aires en el epicentro mundial de la música.

Mirá los shows de Lollapalooza Argentina 2026, día por día:



VIERNES 13 DE MARZO

La jornada de apertura tendrá al icónico Tyler, The Creator , el provocador nato al que no le cabe ninguna etiqueta a la cabeza, junto con la princesa pop Lorde, que vuelve a presentarse en el #LollaAR con VIRGIN, su nuevo disco, y la potencia alternativa de Turnstile, que promete aportar la cuota de punk necesaria para que el festival arranque con fuerza.



La electrónica tendrá su momento de gloria con Peggy Gou, una de las DJs más potentes de la escena actual, así como con el polifacético artista japonés ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U y el enigmático DJO (alter ego musical de Joe Keery, de Stranger Things).



Completarán esta jornada inaugural el hitmaker latino Danny Ocean, y una lista espectacular de artistas en ascenso como el dúo australiano Royel Otis , que viene de lanzar Hickey, su segundo álbum; la revelación española del pop Judeline; la girlband del momento Katseye y los hermanos neozelandeses de Balu Brigada.



También, estarán las propuestas nacionales e internacionales que van del folk al house, del rap al bedroom pop, con artistas como Guitarricadelafuente, Zell, Militantes del Clímax, Little Boogie, RØZ, Tiger Mood, Victoria Whynot, Easykid, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.



SÁBADO 14 DE MARZO

El segundo día trae a la emblemática Chappell Roan, en una fecha inolvidable por ser el ansiado debut en el país de esta renovadora del pop. El beat lo marcará Skrillex, pionero indiscutido de la electrónica moderna, que regresa con un show cargado de sorpresas.



La emoción estará garantizada con Lewis Capaldi, dueño de las baladas más coreadas del planeta, y la bandera nacional la llevará bien en alto Paulo Londra, en el mejor momento de su carrera.

El sábado será recordado como una sueño pop hecho realidad, con otras joyas del género como la norteamericana Addison Rae, la galesa Marina, y la española Aitana. Soledad, ícono de la música argentina, del folklore y mucho más allá, conquistará este nuevo escenario con la potencia de su voz inconfundible, entrelazada con nuestra historia.



Representando la escena urbana local estará la argentina Six Sex, y el pop completará su alineación con TV Girl, LANY y la boyband surcoreana RIIZE, mientras que la electrónica sonará con los novedosos Brutalismus 3000 y el DJ Hamdi.

También se presentarán artistas que vienen creciendo con fuerza como Nasa Histoires, TIMØ, Amigo de artistas, Imbermind, Marttein, Joaquina, Tobika, Terra, 2hollis y Paula Os, en un día repleto de descubrimientos y contrastes.



DOMINGO 15 DE MARZO

La última jornada será una noche para el recuerdo, con el desembarco de Sabrina Carpenter, fenómeno global del panorama pop, por primera vez como headliner en Argentina luego de su debut como telonera de Taylor Swift, ahora convertida en una potencia imparable. Para los espíritus rockeros, esta jornada traerá la potencia de los referentes del metal Deftones, que vienen de lanzar un disco nuevo bajo el título de Private Music. El rap también se vestirá de gala para recibir por primera vez en Argentina a Doechii, que pisa fuerte con barras de una impronta totalmente personal y un cruce genérico que amplía su llegada con cada nuevo hit.



La fiesta electrónica estará en las mejores manos, con Kygo, ícono del tropical house tomando la pista sobre el cierre, y para el público rockero, será un día de gloria, con Interpol volviendo a Argentina a festejar los 20 años desde su disco Antics, así como los ídolos nacionales Ratones Paranoicos y Massacre. El punk tendrá representación con el caos elegante de Viagra Boys.



La electrónica brillará con el house melódico del DJ alemán Ben Böhmer y en una versión dance con tintes folk de la mano de BUNT.



La icónica DJ horsegiirL completa la propuesta de géneros electrónicos, y sonarán potentes voces del pop actual como las de Men I Trust y la argentina Yami Safdie. Habrá artistas emergentes para descubrir o ver por primera vez como las rockeras mexicanas de The Warning , y una nutrida oferta nacional, con el rapero CeroUnno, el DJ cordobés Ezequiel Arias, la banda de garage rock argento RYAN, la nueva promesa de pop electrónico Félix Vestre, la jovencísima 143Leti, que viene de abrirle un show a Milo J, la pujante DJ Ludmila di Pasquale y Reybruja , una de las bandas que le están dando un aire nuevo al rock bajo el lema de “gustando y ofendiendo”.

Line up por día completo:



Viernes 13 de marzo:



Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Judeline, Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell, RØZ, Militantes del Climax, Little Boogie, Easykid, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones

Sábado 14 de marzo:



Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Brutalismus 3000, Marina, Aitana, Soledad, TV Girl, Six Sex, 2hollis, RIIZE, Lany, Hamdi, Nasa Histoires, TIMØ, Marttein, Joaquina, Amigo de Artistas, Tobika, Imbermind, Terra y Paula Os