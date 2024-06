Meryl Streep, considerada una de las mejores actrices en la historia del cine, celebra hoy su 75 cumpleaños. Más allá de su impresionante carrera, que comenzó en 1977 con la película "Julia", y de poseer un récord casi inigualable de 21 nominaciones al Oscar, Mary Louise, hija de un ejecutivo farmacéutico de ascendencia alemana de Nueva Jersey y de una artista plástica y editora de una revista de decoración, ha tenido una vida privada marcada por dos grandes amores: uno apasionado y trágico, y otro tranquilo y estable que le ha dado cuatro hijos.

Su sueño

Durante su adolescencia, Meryl Streep soñaba con convertirse en cantante. Sin embargo, al descubrir su pasión por el teatro, se matricula en la Universidad de Yale para estudiar Arte Dramático y más tarde se une al Phoenix Repertory Theatre en Nueva York. Su debut cinematográfico ocurre en "Julia" (1977), dirigida por Fred Zinnemann, y al año siguiente actúa en "El cazador". Streep acepta un papel secundario en la película de Michael Cimino para estar cerca de su entonces pareja, John Cazale, quien padecía cáncer de huesos. Este papel le vale una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto y gana un Emmy por su actuación en la serie de televisión "Holocausto". En 1980, Streep obtiene el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en "Kramer contra Kramer".

Primer Oscar como actriz secundaria: “Kramer vs. Kramer"

Meryl Streep se destaca tanto en roles de mujeres frágiles como en personajes fuertes y resilientes, enfrentando adversidades en películas como "La amante del teniente francés" (1981) y "La decisión de Sophie" (1982), por la que gana el Oscar a la Mejor Actriz.

“La decisión de Sofía”, un rol impactante que le valió el premio de la Academia.

También demuestra su capacidad para interpretar a mujeres de clase media en situaciones cotidianas y extraordinarias, como en "Silkwood" (1983), de Mike Nichols. Trabaja junto a grandes actores como Robert De Niro en "Enamorarse" (1984) y Jack Nicholson en “El amor es un eterno vagabundo” (1987). Streep protagoniza una trágica historia de amor en " África mía" (1985) y un amor imposible en "Los puentes de Madison" (1994) junto a Clint Eastwood.

“Los puentes de Madison” dirigida por Clint Eastwood, compañero de rubro.

Los papeles dramáticos se convierten en una constante en su carrera, con películas como "La sangre que nos une", "Cosas que importan", "Música del corazón" y "Las horas", lo que la lleva a convertirse en la actriz con más nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood. Sin embargo, también explora otros géneros: interpreta a una muerta viviente en la comedia fantástica "La muerte le sienta bien" (1992).

“La muerte le sienta bien” dirigida por Robert Zemeckis.

También se luce en el rol de una experta en rafting en el thriller "Río salvaje" (1995) y a una política manipuladora en el remake de "El embajador del miedo" (2004). Se aventura en la comedia con "Lemony Snicket: Una serie de eventos desafortunados" junto a Jim Carrey, donde interpreta a la tía Josephine, y realiza una destacada actuación en "Secretos compartidos" de Ben Younger. Además, presta su voz a la hormiga reina en la película animada "Antz".

Imágenes de “Río salvaje”, 1994, dirigida por Curtis Hanson

En 2006, Streep interpreta a una cantante de música country en "Noches mágicas de radio", el último filme de Robert Altman. Más tarde, se une al elenco de "El diablo se viste a la moda", la adaptación de la novela de Lauren Weisberger, donde interpreta a la intimidante Miranda Priestly, papel que le vale otra nominación al Oscar como Mejor Actriz.

“El diablo viste a la moda” bella y avasallante en el rol de Miranda Priestly…

En 2007, protagoniza dos películas de temática política: "Leones por corderos" de Robert Redford, junto a Tom Cruise, y el thriller "El sospechoso", sobre la detención de presuntos terroristas.

Al año siguiente, muestra una nueva faceta como actriz en el musical "Mamma Mia! La película", dirigido por Phyllida Lloyd. Que luego tendrá una secuela: "Mamma mía, vamos otra vez", en 2018.

En la actualidad brilla con series impactantes y exitosas como son: "Big Little Lies" (original de HBO Max) y “Sólo asesinatos en el edificio” (Only murders in the building), original de Disney+.

“¡Mamma Mía!" una madre actual …y lindas canciones

Un dato:

Cuando en 2012 ganó su tercer, y hasta ahora último Oscar por "La dama de hierro", Meryl Streep dedicó un emotivo homenaje a su esposo: “Todo lo que más valoro en nuestras vidas me lo diste tú, porque puedes ser la actriz más premiada del mundo, pero cuando después de cuarenta años los brazos de ese hombre que te mira enamorado desde la platea siguen siendo el refugio seguro donde te sientes amada y comprendida, entonces eso, y solo eso, es el verdadero éxito, no la estatuilla que tienes entre las manos, por más dorada que sea”.

Durante más de 40 años, han sido uno de los matrimonios más sólidos y discretos de Hollywood. Por eso fue una sorpresa cuando en 2023, poco después de recibir el premio Princesa de Asturias, se reveló que la pareja llevaba seis años viviendo por separado. Su última aparición juntos fue en la ceremonia de los Oscars en marzo de 2018. Meryl ha demostrado que es posible compaginar una trayectoria profesional brillante con una vida privada feliz y discreta.

Distinciones recientes

En 2010, fue reconocida con la Medalla Nacional de las Artes por parte de Barack Obama, en 2023 con el Premio Princesa de Asturias de las Artes y en 2024 con la Palma de Oro Honorario en el Festival de Cannes.

Única:

Meryl Streep tiene el honor de ser la mujer con más nominaciones en la historia de los Premios Óscar. Con 21 nominaciones, se ha convertido en una leyenda viva del cine. La Academia de Hollywood la ha nominado 17 veces en la categoría de mejor actriz y 4 veces como mejor actriz de reparto, estableciendo un récord difícil de superar.

Fue nominada por las siguientes películas, resutando ganadora por los títulos resaltados:

1. ‘El Cazador’ (1978)

2. ‘Kramer contra Kramer’ (1979)

3. ‘La amante del teniente francés’ (1981)

4. ‘La decisión de Sophie’ (1982)

5. ‘Silkwood’ (1983)

6. ‘ África mía’ (1985)

7. ‘El amor es un eterno vagabundo (1987)

8. ‘Un grito en la oscuridad’ (1988)

9. ‘Recuerdos de Hollywood’ (1990)

10. ‘Los puentes de Madison’ (1995)

11. ‘Cosas que importan’ (1998)

12. ‘Música del corazón’ (1999)

13. ‘El ladrón de orquídeas’ (2002)

14. ‘El diablo viste a la moda’ (2006)

15. ‘La duda’ (2008)

16. ‘Julie y Julia’ (2009)

17. ‘La dama de hierro’ (2011)

18. ‘Agosto’ (2013)

19. ‘En el bosque’ (2014)