En un evento conducido por el cantante Elton John en Estados Unidos, los Backstreet Boys cantaron desde sus hogares al igual que numerosos artistas.

En el encuentro llamado iHeartRadio Living Room Concert for America participaron Camila Cabello, Sam Smith, Alicia Keys, Mariah Carey, Billie Joe Armstrong, entre otros. Pero la actuación de los Backstreet Boys fue la que obtuvo mas repercusión en las redes. Interpretaron su hit "Want It That Way" y se volvieron virales.

La banda que nació en 1993 y continúa activa estuvo presente en el programa solidario, que se transmitió por la cadena Fox.

En el video se puede ver a Kevin, A.J., Nick, Howie y Brian, cantando desde diferentes lugares de sus casas. Kevin está junto a sus dos hijos tocando instrumentos y Brian en pijama en su living. El video ya tiene más de un millón de reproducciones y miles de comentarios.

El dinero recolectado durante el evento fueron destinados a organizaciones benéficas como Feeding America, fundación que distribuye alimentos a más de 46 millones de personas, y First Responders Children’s Foundation, la cual da apoyo a quienes han sido más afectados por la pandemia COVID-19.

Mirá el vídeo:

Fuente Infobae