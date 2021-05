Volver a la normalidad, antes del Coronavirus, parece ser un sueño para muchos países, pero ver cómo en algunos de los más golpeados por nivel de contagio la normalidad es una realidad, resulta esperanzador.

Anoche se entregaron los Brit Awards, premios que si bien no son de lo más popular en América Latina, este año tuvieron el condimento especial de marcar una vuelta a los escenarios en el Reino Unido con mucho público, sin barbijos ni distanciamiento social.

La noche la abrieron los Coldplay quienes estrenaron canción la semana pasada. Con colores, fuegos artificiales y hologramas -fieles a su estilo y marca registrada- determinaron el inicio desde un escenario acuático en el Támesis a una ceremonia significativa.

Dua Lipa, una de las favoritas de la noche, también brilló haciendo un compilado de Future Nostalgia, Don't start now y Physical. La joven cantante se presentó con una gran puesta en escena en la que simulaba estar dentro de un subte instalado en el 02 Arena.

Aprovechó para dar un mensaje al Primer Ministro y a su público, ya que los asistentes eran en su mayoría, personal esencial: "Está muy bien aplaudir pero también tenemos que pagar. Creo que todos tenemos que darles un aplauso enorme y enviarle un mensaje a Boris (Johnson) de que todos apoyamos un aumento de sueldo justa para los que están en primera línea".

Lipa se llevó a casa el reconocimiento a mejor artista femenina británica y el de mejor álbum por Future Nostalgia.

Otro de los grandes momentos de la noche fue la actuación de Elton John junto a Olly Alexander con quien interpretó una versión de “It´s a sin” de Pet Shop Boys.

Billie Eilish fue reconocida como la mejor artista femenina. The Weeknd, quien no pudo asistir a la ceremonia recibió -a través zoom- de la ex primera dama estadounidense Michelle Obama el Brit a mejor artista masculino. Sin embargo, el artista mandó un video mostrando su compromiso con los movimientos sociales "Black lives matter".

El exintegrante de One Direction, Harry Styles, se llevó el Brit a mejor single "Watermelon Sugar".

A diferencia de lo que puso verse en los Premios Oscar, muchos artistas sí estuvieron con barbijos puestos, de hecho, el mismo Styles subió al escenario con y fue quitándoselo a medida que llegaba al atril para hablar.

Taylor Swift, otras de las preferidas, se llevó el brit Global por ser la única artista que logró en menos de un año colocar tres de sus discos en el número uno de las listas de ventas del Reino Unido.

Otro de los números de la noche fue el de Olivia Rodrigo, una de las revelaciones, quien cantó "Drivers License".

Una noche de normalidad tal y como nos gustaba, que reconoció a una industria que fue muy golpeada durante la pandemia y que nos trae un poco de esperanza en medio de la segunda ola.