Llegó a todas las plataformas digitales el nuevo single de Los Caligaris.

El grupo cordobés sigue expandiendo su universo musical con una de las colaboraciones más esperadas de los últimos tiempos. En esta oportunidad, Los Caligaris se unen a los históricos Los Auténticos Decadentes, referentes indiscutidos del rock y la fiesta argentina, y a la icónica Banda El Recodo de México, para lanzar “Mi Vida sin Tu Vida”, una canción de amor, alegría y ritmo contagioso, producida artísticamente por Moska Lorenzo y Mariano Franceschelli de LAD.

Los Caligaris tienen agendado su próximo show en Córdoba el 14 de noviembre en el Estadio Atenas. Las entradas se consiguen en Eden.

Este nuevo single y videoclip se suma a la racha de colaboraciones exitosas de Los Caligaris, tras “Tengo” (junto a Don Tetto) y “Hoy Flasheaba” (con Benjamín Amadeo), pero marca un punto alto por su potencia festiva y por reunir a tres grandes exponentes de la música popular latinoamericana. El resultado es una fusión energética, colorida y profundamente emotiva, con el sello inconfundible de cada uno.

El videoclip, dirigido por Chelfo Gómez, fue filmado entre Argentina y México, y propone una divertida parodia de un programa de televisión donde las tres agrupaciones interactúan, se cruzan y se burlan de sí mismas en clave de humor. Una pieza visual que, al igual que la canción, celebra la unión, el juego y la hermandad musical entre culturas.

Este lanzamiento llega en medio de la gira internacional “Maquillaje y Canción”, una nueva propuesta escénica de Los Caligaris que combina canciones recientes con los clásicos de siempre. El show, con su impronta circense, visual y emotiva, ya agotó una fecha en el Arena Ciudad de México y promete ser un evento inolvidable el 1 de noviembre en el Teatro Vorterix de Buenos Aires.



Mirá la agenda de shows de la banda en este link.

Cada presentación es una experiencia inmersiva que conecta a generaciones de fans con un mensaje positivo, humano y universal. Los Caligaris siguen consolidando su lugar como embajadores de la alegría argentina en el mundo, ahora junto a los también inagotables Los Auténticos Decadentes y Banda El Recodo, en una colaboración que quedará para la historia.