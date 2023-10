Los Coros universitarios se unen en un Orfeón para la Noche de los Museos 2023

El viernes 3 de noviembre a las 19 hs tendrá lugar la ceremonia de inicio de la Noche de los Museos 2023, en la que luego de los discursos protocolares, la mayoría de los coros universitarios se unirán en un Orfeón con doscientas voces sumadas en un canto significativo.

Los coros universitarios que formarán parte son: el Coro de los Egresados y Amigos de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano; de la Facultad de Ciencias Químicas; de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; de la Facultad de Artes; de Odontología; de Ciencias Agropecuarias; de Ciencias de la Comunicación; de Ciencias Médicas y de Ciencias Económicas.

En la actualidad e históricamente Córdoba tiene una actividad coral muy intensa. Participar de un coro genera mucho bienestar, conexión con uno mismo, con espacios sociales, con profundización y descubrimiento del arte y comparado con otras propuestas es de fácil acceso y da mucha gratificación.

El repertorio elegido

“Esa noche vamos a interpretar cuatro obras que elegimos colaborativamente entre las directoras y los directores que vamos a participar. La preparación es un trabajo muy fuerte en todas las decisiones que fuimos tomando y una de esas fue el repertorio, porque este año el lema de la Noche de los Museos es Ciudad y Democracia en vínculo con los 450 años de fundación la ciudad de Córdoba y los 40 años de Democracia ininterrumpida en Argentina. Esos son los ejes principales que se van abordar este año en esa noche”, explica Forne.

"Elegimos un repertorio que dé cuenta de estas líneas temáticas: “Como la cigarra” de María Elene Walsh, un clásico que habla de momentos oscuros de nuestro país pero también habla de resiliencia, de amor y el canto tiene un rol muy importante en esta obra, con arreglos de Ariel Ujaldón. Vamos a hacer “Canto versos” de Jorge Fandermole en versión coral de Camilo Matta, una hermosa obra; “Inconsciente colectivo” de Charly García que no podía faltar, ahí todos estuvimos de acuerdo en incluirla, con arreglo de Liliana Cangiano y adaptación de Marcelo Sanjurjo. Y vamos a hacer una obra que es particular porque quizá es la menos pensada para coros, si bien las otras no son corales, se trata de “Creo” del grupo de rock Eruca Sativa, que tiene una potencia muy grande porque habla de la lucha desde el amor, desde la convicción de la unión para lograr avances y transformaciones sociales y cito parte de la letra:

"Creo

que aquí no hay tierra santa

ni palos ni bandera más fuerte que mi amor

Crea

el fin de los lamentos

sembrados en la tierra

por los padres del rigor,

Es este el momento

con tal fuerza lo siento

seremos primavera

que no haya sido en vano el dolor…

Y concluye la Directora del Coro de la Facultad de Artes:

“Estamos sensibilizados y con necesidad de unir nuestras voces, de generar cohesión por lo que es prioritario hoy y creo que este encuentro desde un primer momento estuvo planteado como un derecho; de reivindicación de esos derechos ganados que nos hacen ser realmente seres humanos y comunidad”,

Y continúa: “El canto es lo que nos hermana y nos une y nos premite expresar ese fuerte sentimiento que estamos viviendo hoy, de volver a lo esencial y a lo ganado.

Es un momento para cantar, desde lo individual y colectivo. Poder compartir con la gente que pase por la calle espontáneamente o que vaya a escuchar este concierto de manera puntual y voluntaria más los medios que también va a estar acompañando, sentimos que va a ser un momento de encuentro y reflexión”.

“El viernes 3 de noviembre, alrededor de 200 voces, van a interpretar un canto masivo, una experiencia muy hermosa para cantar desde adentro y escuchar desde afuera. En el Centro Cutural universitario en Obispo Trejo 314, en la explanada, o sea visible desde la calle. A las 19 empiezan los discursos de los funcionaros y luego inmediatamente cantaremos en el Orfeón, invita”.

Y finaliza diciendo: Los coros universitarios son muchos, son espacios abiertos y gratuitos y queremos que persistan y que se multipliquen; que cada vez haya más gente que cante porque sabemos que es un aporte muy fuerte a la cultura y a la trayectoria vital de cada uno.

Escuchá la entrevista completa realizada en el programa “Lo mismo…pero destinto” en Radio Universidad los sábados de 21 a 0 hs. haciendo click AQUÍ

El cierre de la Noche de los Museos también tendrá lugar en el Centro Cultural con el espectáculo multidisciplinar “Trip-Bach”, convergencia entre música electrónica y Violoncello. Participará el Dúo Batimento y la cátedra Instrumento Principal Violoncello I a V, Departamento de Música y Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes.