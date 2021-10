La renuncia de Simone Biles

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán recordados porque la estrella Simone Biles se retiró de la final por equipos de gimnasia artística.

Luego del retiro de Biles, Estados Unidos, que buscaba su tercer oro consecutivo, no pudo defender el trono y finalizó en el segundo lugar en la final por equipos, superada por el equipo del Comité Olímpico Ruso, liderado por Angelina Melnikova.

Biles, de 24 años, se retiró después de iniciar la competencia en salto de potro durante la primera rotación. Después de un intento fallido, Biles acusó una molestia en el tobillo y se retiró para ser atendida.

La organización de Tokio 2020 informó que Biles debió ser atendida por los médicos. Cuando regresó ya figuraba como suplente y no participó de la segunda rotación.

La Confederación de Gimnasia de Estados Unidos anunció oficialmente que "Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones”.

Sin embargo, Biles explicó a la prensa que su retirada se debió a otros motivos."Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (...) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar".

"No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes", añadió.

Simone Biles también se retiró de las finales de salto y barras asimétricas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aduciendo nuevamente cuestiones de salud mental.

Sobre el cierre de las Olimpíadas volvió a competir y pudo despedirse de Tokio 2020 con una medalla de bronce en la final de barra de equilibrio

"Ha sido una semana muy larga, han sido cinco años muy largos. No esperaba conseguir una medalla, sólo quería salir y hacerlo por mí, y eso es lo que he hecho. Este bronce es más especial que el de la barra de equilibrio en Río. Lo apreciaré durante mucho tiempo", declaró la estadounidense tras la competencia.

A medida que pasaban los días los motivos de su baja fueron variando. Primero se dijo que se debía a una lesión. Luego apareció el tema de la salud mental, la presión de los medios e incluso el hecho de recibir la noticia de la muerte de una tía.

Pero veamos el verdadero origen de los “demonios” de Biles.

Ganadora de cinco medallas olímpicas en los Juegos de Río 2016, Biles reveló meses más tarde que había sido una de las víctimas de abusos sexuales de Larry Nassar, el médico de la selección estadounidense.

El documental “Atleta A”

El filme, realizado por Bonni Cohen y Jon Shenk, toma como eje la investigación del periódico The Indianapolis Star que expuso el abuso sexual de parte del entonces médico del Equipo Nacional de gimnasia de los Estados Unidos (USA Gymnastics), Larry Nassar, sentenciado por los delitos de agresión sexual en contra de menores de edad y posesión de pornografía infantil.

Nassar aprovechó su poder dentro de USA Gymnastics y abusó de más de 300 niñas, entre ellas representantes olímpicas y otras gimnastas que fueron marginadas por denunciar los hechos.

Rachel Denhollander fue la primera deportista en presentar una denuncia judicial en contra de Nassar, sufriendo como consecuencia, constantes ataques por parte de la directiva de USA Gymnastics entonces dirigida por Steve Penny, el hombre que encubrió y amenazó a todas las mujeres que, con el paso, decidieron dar a conocer la complicidad de la institución con los abusos de su médicos.

Fue Maggie Nichols, la llamada "Atleta A",( nombre en clave que le asignó Penny para dirigirse a ella en documentos internos), la que activó el movimiento originado por las denuncias, lo mediatizó y alertó a las autoridades sobre la vida en el interior de las concentraciones, las terapias de rehabilitación y los campamentos de preparación a nivel nacional. Esta denuncia la dejó al margen de convertirse en una de las cinco gimnastas representantes de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ese equipo era encabezado por Simone Biles.

Tiempo de sanar

Pasado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Simone Biles explica “Sólo quiero que un médico me diga cuándo voy a superar esto" cuando aún se encuentra en tratamiento por su salud mental, tras los problemas que sufrió en el pasado.

"Te operan y se arregla. ¿Por qué no puede alguien decirme que en seis meses esto se habrá acabado?", se pregunta la atleta sobre en una entrevista concedida a la web de la revista New York.

"No importa cuánto intento olvidar. Es un trabajo continuo", añade.

En Tokio, Biles sufrió un episodio de desconexión entre mente y cuerpo que pudó terminar de manera dramática. Explicó a los periodistas que estaba sufriendo "un poco de los 'twisties'".

La palabra proviene del inglés "twist" que significa "girar". Las gimnastas que describen los twisties como un bloqueo mental.

"Fue un milagro que cayese de pie. Cualquier otra persona habría salido en camilla. En cuanto aterricé en ese salto, fui y le dije a mi entrenador: 'No puedo continuar'", recuerda.

Estos son los daños derivados del trauma generado por las situaciones de abuso que sufrieron estas niñas y mujeres. Probablemente pasarán el resto de sus vidas intentando sanar.