Alfombra roja con entrevistas vía streaming. Algunos ternados vestidos de gala desde sus casas y otros completamente sport esperaron ser parte de esta edición 72 de la entrega de los premios Emmy que fue completamente histórica.

El Coronavirus no es ficción, y la ceremonia de los Emmy se dividió entre las presentaciones en vivo y los mensajes grabados y en diferido. Todo arrancó con un estricto protocolo sanitario que se debatió entre el humor y la seguridad. Jimmy Kimmel junto a Jennifer Aniston primero rociaron un sobre con alcohol en gel para después prenderlo fuego y finalmente apagarlo con un extintor.

Jimmy Kimmel on Twitter

Minutos antes, la actriz que se llevó en 2002 el premio a Mejor Actriz en Comedia por su rol de Rachel Green en Friends, posteó para sus 35 millones de seguidores una foto que se volvió rápidamente viral:. “Preparándome para los Emmy ... en mi otra máscara. Felicitaciones a los nominados y todas las increíbles actuaciones que hemos visto este año”

Entre los poco presentes, con humor y una dosis de realidad, los encargados de repartir los premios a los ganadores en sus casas y algunos presentes, lucieron verdaderos trajes de astronautas. Todos inspirados en la idea de Ramy Youssef.

Entertainment Tonight on Twitter

También la tecnología ayudó para la concreción de las entregas. John Oliver, ganador del Emmy en la terna mejor programa de variedades, recibió su estatuilla de un brazo mecánico de la que salía de una caja negra el encargado de acercarle el premio.

Variety on Twitter

Watchman, la serie de HBO competía en 26 ternas y terminó llevándose el reconocimiento a la mejor miniserie. La Comedia seleccionada del año fue otra de las favoritas, Schitt’s Creek (Pop).

Por la misma serie, Eugene Levy se llevó el premio a mejor actor en comedia y Catherine O’Hara, también de esa serie, hizo lo propio en la categoría femenina.

Zendaya, por Euphoria, obtuvo el galardón a la Mejor actriz principal en serie dramática, ganándole a claros favoritos como Jennifer Aniston por The morning show u Olivia Colman por The Crown.

“Zendaya gana su primer #Emmys 'Mejor Actriz Principal' en Serie Dramática por 'Euphoria', con tan solo 24 años.”— Euphoria Latinoamérica on Twitter Link Euphoria Latinoamérica on Twitter

Julia Garner por su rol en Ozark, se llevó el Emmy a la mejor actriz de reparto en serie dramática por segunda vez consecutiva. La telentosa mujer es la fichada para encarnar el rol de Madonna de la biopic que la reina del pop dirigirá sobre su propia vida.

“For Ozark (@netflix), Julia Garner wins the #Emmy for Outstanding Supporting Actress In A Drama Series! For the second consecutive year, no less! #Emmys”— Television Academy on Twitter Link Television Academy on Twitter

La Mejor actriz en una miniserie o película para televisión para la Academia fue Regina King en Watchmen y Mark Ruffalo por I Know This Much Is True se llevó su estatuilla en la misma categoría pero masculina.

La mejor dirección para miniserie o pleícula para televisión se quedó en manos de Maria Schrader por Poco Ortodoxa.

HBO también ganó en la terna mejor film para televisión por Bad Education.

Además de humor, números por streaming y videollamadas, hubo espacio para los bloppers. Premiaron a Jason Bateman como Mejor actor invitado en una serie dramática pero mientras decían su nombre en la pantalla se leía Ron Cephas Jones. Sin dudas, el momento Lalaland vs Moonlight de la noche.

Bateman apareció colado a la ceremonia sin invitados en el teatro de Los Ángeles y además se lo pudo ver otra vez de colado en un video en el que las chicas de Friends enviaban sus saludos durante la ceremonia. Junto a Kimmel, el protagonista de Ozark se llevó la atención de la noche.

GIPHY Pop on Twitter

Novela Gráfica on Twitter

Una ceremonia "Poco Ortodoxa" (para seguir con la temática) en la que los grandes ganadores fueron Succession, Watchman y Schitt’s Creek.