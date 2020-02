TNT en español y TNT Series en su idioma original transmitirá la 92° entrega de los Oscar en vivo y en directo a partir de las 20.30, con las entrevistas desde la alfombra roja a cargo de la misma dupla que estuvo en los Globos de Oro: Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky. Posteriormente, se dará paso a la ceremonia de premiación, a las 22. Asimismo, la transmisión estará disponible por streaming en vivo por la aplicación TNT Go

En lo que respecta a la música, la recientemente ganadora de múltiples premios Grammy, Billie Eilish, brindará "una presentación especial", y se rumorea que está vinculada al segmento In Memoriam.

Los Nominados

Mejor Película

'1917' de Sam Mendes

'El Irlandés' de Martin Scorsese

'Jóker' de Todd Phillips

'Mujercitas' de Greta Gerwig

'Érase una vez en... Hollywood' de Quentin Tarantino

'Parásitos' de Bong Joon-ho

'Le Mans '66' de James Mangold

'Historia de un matrimonio' de Noah Baumbach

'Jojo Rabbit' de Taika Waititi

Nuestra favorita: Parásitos (difícilmente gane)

Parásitos - Trailer subtitulado en español (HD)

Mejor Director

Sam Mendes - '1917'

Quentin Tarantino - 'Érase una vez en... Hollywood'

Todd Phillips - 'Jóker'

Martin Scorsese - 'El Irlandés'

Bong Joon-ho - 'Parásitos'

Nuestro favorito: Martin Scorsese

El Irlandés (2019) Netflix Tráiler Final Oficial #3 Subtitulado

Mejor Actor

Joaquin Phoenix - 'Jóker'

Leonardo DiCaprio - 'Érase una vez en... Hollywood'

Antonio Banderas - 'Dolor y gloria'

Jonathan Pryce - 'Los dos papas'

Adam Driver - 'Historia de un matrimonio'

Nuestro favorito: Joaquin Phoenix

Guasón - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Mejor Actriz

Renée Zellweger - 'Judy'

Scarlett Johansson - 'Historia de un matrimonio'

Charlize Theron - 'El escándalo'

Saoirse Ronan - 'Mujercitas'

Cynthia Erivo - 'Harriet'

Nuestra favorita: René Zellweger

Judy Tráiler Oficial - Español Subtitulado

Mejor Actor Secundario

Brad Pitt - 'Érase una vez en... Hollywood'

Joe Pesci - 'El irlandés'

Al Pacino - 'El irlandés'

Anthony Hopkins - 'Los Dos Papas'

Tom Hanks - 'Un amigo extraordinario'

Nuestro favorito: Brad Pitt

HABÍA UNA VEZ... EN HOLLYWOOD | Teaser tráiler subtitulado (HD)

Mejor Actriz Secundaria

Laura Dern - 'Historia de un matrimonio'

Margot Robbie - 'El escándalo'

Florence Pugh - 'Mujercitas'

Scarlett Johansson - 'Jojo Rabbit'

Kathy Bates - 'Richard Jewell'

Nuestra Favorita: Kathy Bates

RICHARD JEWELL - Official Trailer [HD]

Mejor Guión Original

'Parásitos'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Historia de un matrimonio'

'Puñales por la espalda'

'1917'

Nuestra favorita: Parásitos

Mejor Guión Adaptado

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Mujercitas'

'Jóker'

'Los dos papas'

Nuestra favorita: Jojo Rabbit

Jojo Rabbit - Trailer Oficial #1 [HD] - Subtitulado por Cinescondite

Mejor Película Internacional

'Parásitos' (Corea del Sur)

'Dolor y gloria' (España)

'Los miserables' (Francia)

'Corpus Christi' (Polonia)

'Honeyland' (Macedonia)

Nuestra Favorita: "Dolor y Gloria"

Dolor y Gloria - Tráiler Oficial (Español)

Mejor Fotografía

'1917'

'El irlandés'

'Jóker'

'Érase una vez en... Hollywood'

'El faro'

Nuestra favorita: 1917

1917 (2020) Tráiler Oficial #2 Subtitulado

Mejor Montaje

'El irlandés'

'Le Mans '66'

'Jóker'

'Parásitos'

'Jojo Rabbit'

Nuestra favorita: El Irlandés.

Mejor Diseño de Producción

'1917'

'Érase una vez en... Hollywood'

'El irlandés'

'Jojo Rabbit'

'Parásitos'

Nuestra favorita: Érase una vez en Hollywood

Mejor Vestuario

'Érase una vez en... Hollywood'

'Mujercitas'

'El Irlandés'

'Jóker'

'Jojo Rabbit'

Nuestra favorita: Mujercitas

MUJERCITAS Tráiler Español Latino SUBTITULADO (Emma Watson, 2019)

Mejor Maquillaje y Peluquería

'El escándalo'

'Jóker'

'Judy'

'1917'

'Maléfica: Maestra del mal'

Nuestra favorita: Maléfica: Maestra del mal

MALÉFICA 2 DUEÑA DEL MAL Tráiler Español Latino SUBTITULADO # 2 (Nuevo, 2019)

Mejores Efectos Visuales

'El irlandés'

'El rey león'

'Vengadores: Endgame'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

'1917'

Nuestra favorita: Vengadores: Endgame

Avengers: Endgame – Misiones (Subtitulado)

Mejor Edición de Sonido

'1917'

'Le Mans '66'

'Érase una vez en... Hollywood'

'Jóker'

'Star Wars: El ascenso de Skywalker'

Nuestra favorita: Star Wars: El ascenso de Skywalker

Star Wars: El Ascenso de Skywalker – Nuevo Tráiler Oficial (Subtitulado)

Mejor Sonido

'1917'

'Ad Astra'

'Jóker'

'Le Mans '66'

'Érase una vez en... Hollywood' (Nuestra favorita)

Mejor Música

'1917' (Thomas Newman)

'Mujercitas' (Alexandre Desplat)

'Joker' (Hildur Guðnadóttir)

'Star Wars: El ascenso de Skywalker' (John Williams)

'Historia de un matrimonio' (Randy Newman)

Nuestra favorita: Joker

Mejor Canción Original

Into the Unknown - 'Frozen 2'

I'm Gonna Love Me Again - 'Rocketman'

I can't leyt you throw yourself again - 'Toy Story 4'

Stand Up - 'Harriet' . Nuestra favorita (video)

I'm Standing With You - 'Más allá de la esperanza (Breakthrough)'

"Stand Up" - Official Music Video - Performed by Cynthia Erivo - HARRIET - Now In Theaters

Mejor Película de Animación

'Toy Story 4'

'Mr. Link. El origen perdido'

'¿Dónde está mi cuerpo?'

'Cómo entrenar a tu dragón 3'

'Klaus

Nuestra favorita: Toy story 4

Toy Story 4 - Tráiler Oficial (Sub. Español)

Mejor Película Documental

'For Sama'

'American Factory'

'Honeyland'

'The edge of democracy'

'The Cave'

Nuestra favorita: Honeyland

Honeyland [Official Trailer] – In Theaters July 26, 2019



Mejor Cortometraje de Ficción

'Brotherhood'

'Nefta Football Club'

'The Neighbours Window'

'Saria'

'A sister'

Mejor Cortometraje Documental

'In the absence'

'Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)'

'Life overtakes me'

'St. Louis Superman'

'Walk Run Cha-Cha'

Mejor Cortometraje de Animación

'Dcera'

'Hairlove'

'Kitbull'

'Memorable'

'Sister'