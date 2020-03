La primera entrega de los premios Spotify sigue dejando material interesante para analizar.

A la cantidad de ganadores, podemos hablar de mucha presencia cordobesa.

El trapero Paulo Londra que estaba nominado y no ganó tuvo su momento en el escenario junto a Piso 21. El cordobés tiene mucho para agradecerle a la plataforma que lo hizo mundialmente famoso -y ayudó enérgicamente a sus ingresos- aún sin tener un disco editado.

Paulo Londra, Piso 21, Zion y Lennox Spotify Awards 2020

Julieta Venegas también tuvo un momento artístico en el escenario del Auditorio Nacional de México donde estrenó una canción dedicada las mujeres: "Las muertas ya no vendrán escúchame bien ya no volverán" reza uno de los versos de esa canción/causa. Además de la importancia del contenido en un mes tan sensible para el género, Julieta invitó a varias mujeres artistas al escenario a cantar junto a ella entre las que estaban las cordobesas Sol Pereyra y Daniela Spalla.

Julieta Venegas - Mujeres (En Vivo) (Spotify Awards 2020)

Karol G hizo delirar al público cuando cantó Tusa. La artista resultó ser la ganadora en la categoría más escuchada y un servicio a la comunidad: Tusa, en Colombia, se utiliza para hablar de una persona con "el corazón roto".

Karol G - Tusa - Spotify awards 2020

Bud Bunny, el más premiado de la noche también fue ovacionado cuando cantó en el escenario Ignorantes: