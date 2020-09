Se aproxima la edición 72° de los premios Emmy. La ceremonia que se realiza desde 1949 debe resolver aún el formato definitivo de este año debido a las complicaciones de la pandemia

Una serie inspirada en una novela gráfica, que habló de racismo y que generó mucha polémica en su estreno tiene la mayor cantidad de nominaciones para los premios Emmy, que reconocen a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

Watchmen' (HBO) es la serie que ostenta más nominaciones, 26 en total.

Le siguieron en cantidad de postulaciones: 'The Marvelous Mrs. Maisel' (20); 'Ozark' (18); 'Succession' (18) y The Mandalorian (15).

La selección, dada a conocer por la comediante Leslie Jones de 'Saturday Night Live' junto a Laverne Cox, Josh Gad y Tatiana Maslany, se ajusta bastante a las conjeturas previas.

Por ejemplo, en el rubro mejor serie dramática, en la que la contienda será entre la saga de ciencia ficción 'The Mandalorian'; 'Better Call Saul'; 'The Crown'; 'The Handmaid's Tale'; 'Killing Eve', 'Ozark, 'Sucession' y 'Stranger Things'. Todas estas producciones de un alto nivel y diversidad temática evidente.

La entrega de los premios Emmy, será el 20 de setiembre con la modalidad on line.

El presidente de la Academia de la Televisión, Frank Scherma hizo referencia a este año especial por motivos de la pandemia y por las luchas raciales que se mantienen en la sociedad estadounidense agregando que el poder de la televisión radica en "amplificar las voces que deben ser escuchadas y contar las historias que deben ser contadas".

Netflix lidera las posiciones con 160 nominaciones, el año pasado tuvo 137 y HBO ostenta 107 .

Compitiendo como mejor actriz en drama destacan estos nombres: Jennifer Aniston ('The Morning Show') y Zendaya (Euphoria) Olivia Colman ('The Crown'), Jodie Comer y Sandra Oh ( de 'Killing Eve'); y Laura Linney ('Ozark')

Los nombres que pugnan por quedarse con el premio a mejor actor son: Jason Bateman hace lo suyo con 'Ozark', Sterling K. Brown con 'This Is Us'; Steve Carell con 'The Morning Show'; al igual que Brian Cox y Jeremy Strong por 'Succession' y Billy Porter, por su trabajo en 'Pose'.

Esta es la lista de nominados al premio Emmy 2020.



Mejor actriz en una miniserie



Cate Blanchett ('Mrs. America')

Shira Haas ('Poco ortodoxa')

Regina King ('Watchmen')

Octavia Spencer ('Self Made')

Kerry Washington ('Little Fires Everywhere')

Poco ortodoxa: Una de las más vistas en Argentina

Mejor actor en una miniserie



Jeremy Irons ('Watchmen')

Hugh Jackman ('Bad Education')

Paul Mescal ('Normal People')

Jeremy Pope ('Hollywood')

Mark Ruffalo ('I Know This Much Is True')

Watchmen (2019) Jereny Irons, nominado

Mejor miniserie

​

'Watchmen'

'Little Fires Everywhere'

'Mrs. America'

'Unbelievable'

'Poco ortodoxa'

'Watchmen'

Mrs. America: Nominada

Mejor comedia



'Curb Your Enthusiasm'

'Dead to Me'

'The Good Place'

'Insecure'

'The Kominsky Method'

'The Marvelous Mrs. Maisel'

'Schitt's Creek'

'What We Do in the Shadows'

The Good , nominada

Mejor drama



'Better Call Saul'

'The Crown'

'The Handmaid's Tale'

'Killing Eve'

'The Mandalorian'

'Ozark'

'Stranger Things'

'Succession'

OZARK | Nominada

Mejor actor de comedia



Anthony Anderson ('Black-ish')

Don Cheadle ('Black Monday')

Ted Danson ('The Good Place')

Michael Douglas ('The Kominsky Method')

Eugene Levy ('Schitt's Creek')

Ramy Youssef ('Ramy')

BLACK MONDAY: Temporada 2 | Tráiler Oficial Sub.Español (2020)

Mejor actriz de comedia



Christina Applegate ('Dead to Me')

Rachel Brosnahan ('The Marvelous Mrs. Maisel')

Linda Cardellini ('Dead to Me')

Catherine O’Hara ('Schitt’s Creek')

Issa Rae ('Insecure')

Tracee Ellis Ross ('Black-ish')

Dead to Me (2019)Nominada

Programas de variedades



'Daily Show with Trevor Noah'

'Full Frontal with Samantha Bee'

'Jimmy Kimmel Live'

'Last Week Tonight with John Oliver'

'Late Show with Stephen Colbert'

Mejor reality



'RuPaul’s Drag Race'

'Top Chef'.

'The Masked Singer'

'Nailed It'

'The Voice'

Top Chef: Season 14 Official Trailer | Bravo

Mejor actriz principal en serie dramática



Jennifer Aniston ('The Morning Show')

Olivia Colman ('The Crown')

Jodie Comer ('Killing Eve')

Laura Linney ('Ozark')

Sandra Oh ('Killing Eve')

Zendaya ('Euphoria')

The Morning Show | Jennifer Aniston, nominada

Mejo actor principal en serie dramática



Jason Bateman ('Ozark')

Sterling K. Brown ('This Is Us')

Steve Carell ('The Morning Show')

Brian Cox ('Succession')

Billy Porter ('Pose')

Jeremy Strong ('Succession')

Succession - Brian Cox, nominado



LITTLE FIRES EVERYWHERE 2020 - Temporada 1 🎥 Tráiler Oficial EN ESPAÑOL (Subtitulado) 🎬 HULU



Bad Education - Trailer Oficial #1 [HD] - Subtitulado por Cinescondite

