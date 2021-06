Los Premios Gardel a la música 2021 ya tienen fecha confirmada para su ceremonia. La gala será el viernes 23 de julio desde las 22 horas. Será transmitida por TNT y Radio Nacional, según lo comunicado por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif), quien está a cargo de la organización de los galardones.



Nathy Peluso, Fito Páez y Nicki Nicole son los artistas más nominados. Todavía no se sabe qué artistas protagonizarán los shows. Tampoco se difundió cuál será la modalidad de la ceremonia que en 2020 tuvo que ser virtual por las restricciones impuestas por la pandemia del Covid-19.



Los nominados



Los artistas con más nominaciones son Nathy Peluso con nueve: seis por su laureado disco Calambre y tres por su colaboración viral con Bizarrap en la “Nathy Peluso: Bzrp Music Sessions, Vol.36”.

También, Fito Páez con sus seis nominaciones para La Conquista del Espacio: el álbum con el que compite por el Gardel de Oro contra el de Nathy y Ya no mires atrás, de Luis Alberto Spinetta.



Nicki Nicole cuenta con cinco nominaciones: dos para su hit “Colocao”, una para el reggae-trap “Verte”, con Dread Mar I & Bizarrap, y otras dos para su participación en “Mamichula”, tema de Trueno en el que también están Bizarrap, Taiu y Tatool.



Otro de los premios importantes de los Gardel es el de Canción del año, única categoría en la que no vota el jurado de los premios, ya que la elección queda a cargo del público. Participan: “La canción de las bestias”, de Fito Páez ; “Juntos para siempre”, de Los Autenticos Decadentes; “Amanece”, de Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar feat. Catalina Garcia; “Suficiente”, de Babasónicos; “Piedra libre”, de Abel Pintos; “Que no”, de Barbi Recanati; “Ladrón”, de Lali feat. Cazzu; “Ella dice”, de Tini feat. Khea; “Nathy Peluso: BZRP Music Sessions, vol. 36″, de Bizarrap y Nathy Peluso; y “Colacao”, de la rosarina Nicki Nicole.