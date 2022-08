Joanna Lombardi, encargada de ficción de Movistar para Latinoamérica, es la showrunner del proyecto. A ella, se le sumaron los productores Sergio Gándara y Leonora González, los mismos de las exitosas series chilenas El Reemplazante y Héroes Invisibles. El guion está en manos de los chilenos Enrique Videla, Luis Barrales y la cineasta Dominga Sotomayor (directora de dos películas preciosas: De jueves a domingo y Tarde para morir joven), y la dirección corrió a cargo de un colombiano y un peruano: Carlos Moreno (director de la exitosísima El Patrón del mal, pero también de la dura película Perro come perro) y de Salvador Del Solar (a quien seguramente podrán recordar más por su actuación que por estar detrás de la cámara, por ejemplo yo no me olvido de su Pantaleón Pantoja en la película Pantaleón y las visitadoras). Todo este equipo se pone al hombro el desafío de volver a visitar la historia de este grupo de rock, que ya tiene una serie anterior: Sudamerican Rockers, que tuvo algunos claroscuros y no terminó de convencer.

Los Prisioneros, es una serie que está compuesta por 8 episodios de 30 minutos de duración cada uno. Arón Hernández, Andrew Bargsted y Bernabé Madrigal, son los actores encargados de dar vida a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, el power trío que nació a comienzos de los 80’s, en plena dictadura militar chilena. La serie nos contará ese comienzo, pero fundamentalmente desarrollará cuatro líneas narrativas: la paulatina fama que le llega a la banda, la dificultad de hacer arte en una dictadura (la banda participará del plebiscito nacional de Chile del 88), el vínculo que estableció el cantante con el colectivo artístico Cleopatras, y el culebrón que se desata al interior de la banda que termina en la partida de uno de sus tres integrantes y que deja una herida que nunca terminó de sanar.

La recreación de época está muy bien (la serie se realizó en plena pandemia y tuvieron que armar -o buscar- todos los escenarios en Chile -aún los de Perú y Colombia-); la música es el plato fuerte de la propuesta, no sólo porque cuenta con las canciones de la banda que son maravillosas, sino también porque está muy bien usada y reinterpretada por los mismos actores, que estuvieron que estudiar mucho para llegar a ese nivel. Al respecto, es más que destacable la interpretación que llevan a cabo los protagonistas, se nota que el objetivo que buscaron es dar “verdad” a los personajes, y que la actuación no sea una copia de los gestos o actitudes de los artistas a quienes interpretaban.

El reparto también incluye a las actrices Mariana di Girólamo, Dindi Jane (se luce con una actuación sutil y sensible), Li Fridman y Annick Durán, quienes interpretan al colectivo artístico Cleopatras (compuesto por Patricia Rivadeneira, Jacqueline Fresard, Cecilia Aguayo y Tahía Gómez), un colectivo de vanguardia, y de riesgo, para esos años de plomo, íntegramente compuesto por mujeres y con un carácter puramente experimental, al que Jorge González (cantante de Los prisioneros) se acercó para colaborar.

Se nota mucho respeto en la construcción y producción de la serie, aunque no sé qué pensarán sus fanáticos al respecto.

Por lo pronto el guitarrista Claudio Narea negó estar involucrado dentro del proyecto, y cuando se narra las peripecias amorosas ocurridas al interior de la banda, uno puede entender el porqué de su decisión.

Los prisioneros es una serie fresca, con muy buena música, correcta en su guion, con actuaciones destacadas, algo difícil de encontrar hoy en este maremoto de series que llegan a nuestros hogares.

A la serie la encuentran en Movistar+, en VIX+ o en su página “pirata” amiga.

