En un inesperado anuncio que tomó por sorpresa a los seguidores de la icónica banda, los Rolling Stones tienen previsto realizar una charla y posiblemente adelantar una porción del material grabado en su próximo álbum de estudio titulado "Hackney Diamonds".

Este comunicado fue efectuado en colaboración con el presentador estadounidense Jimmy Fallon, quien planea viajar a Londres para mantener una conversación con Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood.

A través de un breve vídeo compartido en sus plataformas de redes sociales, se puede observar al reconocido conductor disfrutando de antiguos discos de vinilo de la banda, cuando, de repente, suena su "teléfono Stone", una línea de comunicación directa con la legendaria agrupación.

Sorprendido por este inesperado contacto, Fallon recibe un mensaje por parte de los tres integrantes de la banda británica, quienes le extienden una invitación para unirse a una entrevista en la que ofrecerán detalles más precisos acerca del tan esperado nuevo álbum de estudio.

Es importante destacar que el próximo álbum ha sido objeto de una campaña de marketing de gran envergadura, que incluyó la proyección del nuevo logotipo compuesto por diamantes en sitios icónicos de todo el mundo. Además, se ha brindado un adelanto de la introducción de "Don't get angry with me", una de las canciones que formará parte del disco. Asimismo, hace unos días se desveló la lista definitiva de canciones que figurarán en el álbum.

De este modo, "Hackney Diamonds" se erigirá como el primer álbum de estudio de los Rolling Stones desde 2005 (aunque en 2016 lanzaron un disco con versiones de blues) y también marcará el primero sin su baterista y cofundador Charlie Watts, quien lamentablemente falleció en 2021.

Para obtener detalles adicionales sobre los horarios del evento que se retransmitirá a nivel mundial a través de YouTube, se puede consultar la página oficial del grupo que aquí linkeamos.