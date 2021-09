La Agencia Córdoba Cultura preparó una agenda de espectáculos para todas las edades. Mirá todo lo que se puede hacer:



Lunes 13

Taller virtual: Crear un bosque

Están abiertas las inscripciones para el taller virtual Crear un bosque, un espacio de pintura e intervención de objetos naturales elaborado a partir de la muestra Secretos del monte de Sofía Althabe en el Museo Emilio Caraffa. La propuesta está destinada a niños de 6 a 12 años y se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre a las 15 a través de la plataforma Google meet. La actividad es gratuita y con cupo limitado. Las inscripciones son hasta el 18 de septiembre por medio del formulario. Descargar AQUÍ

A las 17. Ensamblar Museos: Paseo con Ciencia

Ensamble Creativo, grupo colaborador de personas mayores del Museo Evita Palacio Ferreyra de la ciudad, se propuso este año “Ensamblar Museos”, un proyecto que tiene como objetivo darle visibilidad a los museos del interior de la provincia para promover el intercambio cultural. En esta oportunidad la propuesta es: Museo Paseo con Ciencia, un museo interactivo con muchas propuestas, que abrió sus puertas por primera vez en 1997 en Valle Hermoso (Punilla) cumpliendo un sueño familiar. Es conducido por María Fernanda Ferreiro y Sebastián Ferreiro.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Bajo el lente de Hugo Campilongo

Borderline es el nombre del proyecto del fotógrafo Hugo Campilongo. Este es un trabajo que se inició en septiembre de 2018 y no tiene fecha de finalización. Es permanente y busca retratar los estados fronterizos, tanto físicos como psicológicos. Se trabaja en la frontera real entre los países, preferentemente en situación de conflictividad. Se abordan los procesos migratorios y los conflictos étnicos y sociales. Borderline es un trabajo de base social que busca documentar la conducta humana en situaciones extremas. Se vale de distintos géneros fotográficos, a saber: fotoperiodismo, fotografía documental, street photography y retratos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Martes 14



Adivinanzas del MEC

Esta es una actividad digital en torno a la exposición Lugares para las Bellas Artes. Algunos recorridos entre una academia y un museo que se realiza en celebración del 125º aniversario de la Escuela de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” en el Museo Emilio Caraffa. Esta actividad lúdica está destinada al público general y se presenta los días martes y jueves durante los meses de septiembre y octubre y se puede participar a través de Instagram: @museocaraffaoficial

A las 17. Autores por Actores: Ciclo Córdoba Contemporánea en Escena: La madrugada en que los perros conocen a Dios

En sus más de sesenta años de trayectoria, la Comedia Cordobesa ha transitado un amplio repertorio de autores y obras relevantes de la dramaturgia nacional e internacional a la que, en el último decenio, se integraron piezas de la dramaturgia local. En esta oportunidad Autores por Actores visibiliza el Ciclo Córdoba Contemporánea en Escena, donde el elenco oficial interpreta cuatro obras con directores locales y basadas en autores cordobeses y Guillermo Baldo, director de la obra "La madrugada en que los perros conocen a Dios", se explayará sobre su trayectoria.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 19. Cine: Los pasos (de Renzo Blanc, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

María (37) vive con su madre y su hermana en un pequeño pueblo. En medio de las tareas domésticas y de su trabajo como masajista, observa a su madre envejeciendo y a su hermana yéndose de la casa para no volver. Repite el miércoles 15 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: Múnich (de Steven Spielberg, EEUU, 2005). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Basada en hechos reales. Tras el asesinato de varios atletas israelíes por el grupo terrorista palestino «Septiembre Negro» durante los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, un agente especial del Mossad tuvo que ejecutar una misión altamente secreta: asesinar a los responsables. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos Produciendo: Breve encuentro con Mono Banegas

Cristian Mono Banegas en Santiago del Estero. Sus composiciones se caracterizan por tener un sonido que es parte del paisaje ancestral santiagueño: tierra, río, salitre y esteros. Cómo músico incorpora el bajo a la música de su lugar, a su raíz, generando una nueva forma de tocar su música, una nueva perspectiva sonora a su lugar, desarrollando un método para bajo y batería, que amplió hasta otros géneros, otros ritmos de su país como la Chaya y estilos chaco salteño, construyendo y contribuyendo así al vasto legado de la cultura de su país, con un sonido de carácter e identidad profunda. Como compositor transita la búsqueda de nuevas sonoridades y de texturas que profundizan el misticismo ancestral de su provincia.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: J´accuse: El affair Dreyfus (de Roman Polanski, Francia, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 5 de enero de 1895, el Capitán Alfred Dreyfus, un joven y prometedor oficial francés, es degradado por espiar en beneficio de Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo. Entre los testigos de su humillación está Georges Picquart, al que promocionan para dirigir la unidad militar de contrainteligencia que lo investiga. Pero cuando Picquart descubre que los alemanes siguen recibiendo información secreta, se ve envuelto en un peligroso laberinto de engaño y corrupción que pone en peligro no solo su honor, sino también su vida. Repite el miércoles 15 a las 18.30, el jueves 16 a las 18 y el sábado 18 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

Miércoles 15

A las 12. Tiempo extra / Diálogos en el tiempo. Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Esta actividad forma parte de una acción que lleva a cabo el Ensamble Creativo, grupo voluntario de adultos mayores del museo, para reflexionar acerca de la vejez en el marco del Día mundial de las personas de edad, que se celebra el 1 de octubre. El artista urbano MËX (Sebastián Zapata Hantsch) estará a pie de obra pintando en vivo su propia versión sobre Mujeres de Segovia de Francisco Vidal (1924), una re interpretación que pondrá en diálogo ambas obras.

A las 17. Poesía con Romina Gutiérrez

Romina Gutiérrez es poeta y lectora. Desde 2017 lleva adelante Afiche editora, un proyecto que piensa la intervención pública de textos e imágenes en el soporte afiche callejero. En el 2016 publicó La presencia es poco, un compendio dedicado a la selección de subrayados de diferentes libros y autores. Está trabajando en un segundo compendio de próximo lanzamiento por la editorial Azetaguía. Realizó clínica de escritura con Mariano Blatt, Mariela Gouiric y, en la actualidad, con Clara Muschietti.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Con acento cordobés: Gladys Florimonte entrevista a Camila Murias

En este sexto capítulo del ciclo la atención se posa en las artes escénicas. Gladys Florimonte, actriz y humorista de dilatada trayectoria en los teatros de todo el país, es la encargada de entrevistar a cinco actrices, directoras de teatro y creadoras que integran, desde hace años, las artes escénicas de la provincia. Con el humor y la sagacidad que la caracterizan, a lo largo de estas conversaciones se reconstruyen historias de vida, perspectivas sobre el proceso creativo y desafíos para construir una cultura más amplia e inclusiva. Con el imponente Museo Evita Palacio Ferreyra como escenario, este miércoles 15 la entrevistada será Camila Murias.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 20. Cineclub Al Filo: Dolls (de Takeshi Kitano, Japón, 2002). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Tres historias de amor y dolor: Sawako y Matsumoto eran una pareja feliz, pero las presiones de sus entrometidos padres les obligarán a tomar una decisión vital. Hiro es un anciano jefe de la yakuza (mafia japonesa). Treinta años antes, cuando era un pobre trabajador de una fábrica, abandonó a su amada novia para cumplir sus sueños de prosperidad. Ahora vuelve al parque donde ambos se encontraban. Haruna se pasa parte del tiempo mirando al mar, su bello rostro está ahora cubierto de vendas. No hacía mucho tiempo, ella era una cantante de pop de éxito que vivía entre shows de televisión y sesiones de autógrafos. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el Atelier de Patricia Pérez Gaudio

Patricia Pérez Gaudio es una artista visual cordobesa que se dedica a la pintura desde el 2005. Su formación fue y es a través de talleres experimentando, permanentemente, el comportamiento de los materiales que utiliza. Actualmente, el soporte de sus obras es el papel. Expuso en muestras individuales, colectivas, instituciones culturales y galerías. Pintar la conecta con su interior.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

Jueves 16

Del 16 al 19. Ciclo Florum Hereditatem: Los patios y el cultivo del tiempo. Museo Histórico Marqués de Sobre Monte – Rosario de Santa Fe 218

En primavera, el Museo Histórico Marqués de Sobre Monte, propone un ciclo dedicado a las flores. Flores y plantas han sido uno de los temas más recurrentes a lo largo de la historia del arte y durante estas semanas se mostrarán algunas de las que están presentes en detalles de los objetos de la colección del museo. Del 16 al 19 de septiembre, el museo participa de la exposición Los patios y el cultivo del tiempo, con la obra de Leticia Obeid: A la sombra de un granado en flor. Esta exposición se presenta en el marco de la Feria de Arte Córdoba 2021. Entrada gratuita con reserva previa a través del sitio autoentrada.com

A las 18.30. Cine peatonal: cortos de Alice Guy y de los hermanos Lumière. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Cine Peatonal es un ciclo de cine que se sostiene desde el año 2018 en el Museo de las Mujeres. El 18 de septiembre de 1896, se realizó la primera proyección cinematográfica en Córdoba. Aquel acontecimiento tuvo lugar, en simultáneo, en el Teatro El Progreso y el Teatro Rivera Indarte (como entonces se llamaba al Teatro del Libertador San Martín). Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó una propuesta con los primeros cortometrajes de la historia del cine: una selección de los hermanos Lumière y de Alice Guy-Blaché. De los hermanos Lumière se proyectarán los cortos L’arroseur arrosé (1895), L’Arrivée d’un train à La Ciotat (1896) y Laveuses sur la rivière (1897), entre otros. De Alice Guy, reconocida hoy como la primera persona que experimentó sobre los recursos narrativos del cinematógrafo, se proyectarán At the Hypnotist’s (1898), Disappearing Act (1898), Avenue de l’Opéra (1900) y At the Photographer’s (1900), entre otros. Entrada gratuita.

A las 17. Músicos Produciendo: breve encuentro con Caro Merlo

Carolina Merlo es compositora, cantante y guitarrista. Estudió composición contemporánea en La Colmena Escuela de Músicos y desde los 19 años lleva adelante su proyecto Fly Fly Caroline, banda cordobesa, con la cual tocó en diversos escenarios de todo el país. Tiene un disco editado y 3 singles bajo la producción de José Gentile. Además, es profesora de música y dio sus primeros pasos como productora musical.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 17. Charla de Mónica Heller. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

El encuentro está planteado a partir de un compilado editado de video con trabajos de la artista desde el 2006 al 2016 que muestra cómo ha ido desarrollando su trabajo a medida que fue aprendiendo técnicas de animación. La invitación es abierta al público con previa inscripción al correo auditoriommujeres@gmail.com hasta completar cupo de 15 personas.

A las 20. Bailar Nebrada por el Ballet Oficial y la Banda Sinfónica. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

El Ballet Oficial de la Provincia, acompañado por la Banda Sinfónica de la Provincia con dirección de Andrés Acosta, interpretan Percusión para seis hombres y Una danza para ti, obras de Nebrada, bajo la adaptación de la maestra y directora del ballet, Laura Fiorucci, atendiendo la caja escénica del coliseo mayor. Se trata de una combinación de diferentes danzas sobre valses de Teresa Carreño, Ramón Delgado Palacios y J. M. Suárez, es decir, tres referentes de la tradición pianística de Venezuela. El pianista Pablo Rocchietti acompaña Una danza para ti. Rocchietti es uno de los más destacados solistas de piano del medio local. La música de Percusión para seis hombres le pertenece a Lee Gurst. Entradas desde 500 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20, en efectivo, tarjetas de crédito o débito. Repone el viernes 17 y domingo 19 a las 20.

A las 20. Córdoba Contemporánea en Escena: Abrazar NOS duele. Teatro Real – Sala Carlos Giménez

Este ciclo propone cuatro obras de directores locales, basadas en autores cordobeses e interpretadas por el elenco de la Comedia Cordobesa. Este jueves es el turno de la obra "Abrazar NOS duele", dirigida por Luis Quinteros. En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, tres hermanas se reúnen en el entorno de la infancia donde fueron felices. La hermana mayor está ausente pero su recuerdo subyace invitándolas a resolver un acertijo que espera ser develado desde hace treinta y cinco años. La verdad emerge y se impone, marea y resquebraja las certezas, abriendo la posibilidad de un abrazo fraterno. Entradas desde 200 pesos a través del sistema autoentrada.com Repone el viernes 17 a las 20.

A las 21. Teatro en primera persona: Marina Abulafia.

Marina Abulafia es docente, productora, actriz y directora. Es diplomada en Producción y gestión cultural y obtuvo un premio Jerónimo por parte de la Municipalidad de Córdoba por su actividad teatral ininterrumpida dedicada a las infancias. Ganó numerosos concursos por su dirección y montaje y también obtuvo premios. Muchas de sus obras fueron seleccionadas para representar a Córdoba. En la categoría teatro para niños y niñas fue nominada por varias obras. También recibió premios y estímulos económicos por parte de las Subdirección de Artes Escénicas.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cine: Esquirlas (de Natalia Garayalde, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. Por entonces, Natalia Garayalde era una niña de doce años que vivía con su familia cerca del lugar, y todavía jugaba a filmar con la cámara de video que su padre había comprado, cuando registró los momentos inmediatos al estallido, mientras su familia escapaba de las explosiones, así como las actividades cotidianas del pueblo en los días y semanas siguientes. Veinticinco años después, aquel material captado desde la mirada cándida y sorprendida de una niña que jugaba con su hermana a hacer móviles periodísticos se convierte en un testimonio reflexivo y doloroso sobre la familia, la destrucción de una ciudad, los rastros del horror, la verdad siniestra sobre el caso y las heridas difíciles de cerrar. Con la presencia de la directora Natalia Garayalde. Repite el sábado 18 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 22. Ahora y siempre, ciclo cultural de arte y Memoria en los Espacios para la Memoria de Córdoba: Luki y Flores del desierto

El Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los DD.HH. Campo de la Ribera, junto al Espacio para la Memoria La Perla, y el Archivo Provincial de la Memoria, en articulación con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba y la Agencia Córdoba Cultura, generan este ciclo pensado para la difusión y promoción de la cultura local desde la perspectiva integral que pone en juego las distintas políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Un ciclo que abarca e interpela a diversos artistas y trabajadores de la cultura de Córdoba y el país, y que busca, a partir del arte, repensar y construir un presente más libre y proyectar un futuro de igualdad, tanto a nivel social como cultural. En esta oportunidad, con la narración de Abril Fernández Ferrez, los artistas locales de freestyle y rap Luki y Flores del desierto subirán a escena para brindar un concierto recordando La noche de los lápices.

Se puede seguir en Facebook y Youtube Cultura Cba

Viernes 17

A las 17. Recorrido por la muestra De tal palo. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

La propuesta es recorrer las salas y conversar con las artistas María Inés Repetto, Guiomar Barbeito, Marisol San Jorge y Mónica Heller sobre sus formas de producir, modos de hacer y pensar sus producciones. La actividad es gratuita y, por protocolo sanitario, las entradas se adquieren anticipadamente a través de autoentrada.com

A las 17. Teatro: Cien Conejos

Cien conejos es una creación del grupo de teatro de títeres La Chacarita que intenta, por un lado, homenajear al escritor Juan Filloy devolviéndole la aventura a su palabra y, por otro, hablar del sistema de justicia de los hombres. Un estafador es atrapado. La detención, la toma de declaraciones y sus diálogos con el juez dan lugar a una aguda crítica de la justicia. Finalmente la fuerza de Ananké arrastra al protagonista a su destino trágico.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Cultura en el Patio: Claudio González y Miguel Rivaynera

Claudio González y Miguel Rivaynera presentan su espectáculo Voz de guitarra Miguel y Claudio, guitarra y voz, se abrazan en un puñado de bellas canciones convencidos de que no hay nada más verdadero que la música para contar lo que sucede. Dos artistas sensibles entreverados en un concierto por tango, milonga, zamba y las ganas de que la música también sane las heridas de estos tiempos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. Viernes de Música: Carlos Tapia. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Carlos Tapia es un artista riocuartense, lugar desde donde sale a recorrer los caminos de la música con un bagaje de canciones que están presentes en la memoria colectiva del pueblo y otras que buscan serlo. Más de 30 años de trayectoria y la participación y reconocimientos en los más prestigiosos festivales nacionales, avalan su calidad interpretativa, como así también, el haber participado como productor y director musical en proyectos de diferentes artistas del género musical folklórico. Entrada general, 300 pesos. Dos butacas contiguas, 500.

Sábado 18

A las 17. Visita al Taller de Constanza Abuh

Constanza Abuh es diseñadora de indumentaria. Sus diseños están pensados para mujeres que buscan diseño, calidad y versatilidad. En sus colecciones están siempre presentes los blazers tipo sastre, remerones, ponchos de paño y bustiers.

IG:@constanzaabuh

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 19.30. Cantata al brigadier general Juan Bautista Bustos. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365

En homenaje al primer gobernador constitucional de la provincia, se presenta esta obra poético musical formada por una sucesión de nueve piezas pertenecientes a distintos autores. La cantata será interpretada por el conjunto folklórico Los 4 de Córdoba con la participación especial del historiador Esteban Dómina, el acompañamiento musical de un ensamble de cuerdas y los músicos invitados Enzo Vergara (bandoneón), Nicolás Mansilla (cajón y bombo), Pedro Pacheco (batería y accesorios), Richard Caballero (bandoneón), Claudio Jurado (guitarra y bajo), Sebastián Rubiolo (guitarra) y Julián Navarro (piano). Cada uno de los pasajes está dedicado a un acontecimiento en la vida del prócer, que nació el 29 de agosto de 1779 en Santa María de Punilla y murió el 18 de septiembre de 1830 en Santa Fe. La cantata podrá seguirse mediante las transmisión en vivo vía streaming por los canales de Youtube: Gobierno de Córdoba y Cultura Cba

A las 20. Córdoba Contemporánea en Escena: Aurora negra. Teatro Real – Sala Carlos Giménez

Este ciclo propone cuatro obras de directores locales, basadas en autores cordobeses e interpretadas por el elenco de la Comedia Cordobesa. Este sábado es el turno de la obra Aurora negra, dirigida por María Palacios. Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente. Entradas desde los 200 pesos a través del sistema autoentrada.com Repone el domingo 19 a las 20.

Domingo 19

A las 17. Visita al Taller de Hey Juno

Pam Barrigón es diseñadora de indumentaria y lleva adelante, entre otros proyectos, la marca de ropa para niños Hey Juno con un concepto funcional de prendas que se agrandan con los niños, diseños unisex y duraderos. Hey Juno tiene más de 7 años y conserva un proceso productivo artesanal, atendiendo todos los detalles, para que sus prendas cumplan todas sus funciones y acompañen en el crecimiento de los niños. Son prendas de juego y aprendizaje. Las colecciones traen siempre algo educativo para compartir.

IG: @hey.juno_

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura

A las 21. A bailar en casa con Cuartetango

El bandoneonista Carlos Nieto es el creador y director de Cuartetango. Recorre la provincia llevando la música ciudadana a la Capital y el Interior. El grupo está integrado por los maestros Raúl Capello (piano), Carlos Asef (bajo electrónico), Miguel Bernabei (guitarra) y las voces de Hugo Cejas y Marcelo Carreras. En la actualidad el maestro Carlos Nieto está cumpliendo 65 años de trayectoria musical.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA y Facebook.com/cba.cultura