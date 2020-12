La cantante creó una canción que habla sobre el trabajo de la Fundación Dignamente, que recuperó a más de 300 niños en estado de desnutrición e indigencia en el norte argentino.



Abby es cantante, compositora y actriz y convocó a Los Tekis para estrenar la canción "Dignamente". En un comunicado de prensa, se difunde: "La Fundación Dignamente ya recuperó a más de 300 niños en estado de desnutrición en el norte argentino y sus hogares han salido de su situación de indigencia que padecían".



La artista, describió que "cuando conocí lo que hacía Dignamente, dije 'acá hay mucho amor y entrega'. Escucharlos me llevó a lo que viví cuando era más chica, lo que hacíamos con las familias. Y mi deseo fue crear una canción, cantar una historia inspirada en la fundación".



Sebastian López, cantante de Los Tekis, dijo: "Cuando Abby me sumó a este proyecto me llenó de emoción, no tuve ni que pensarlo, esto también condice con lo que es la esencia de nosotros y los mensajes que tratamos de transmitir".