El próximo 23 de agosto, Los Tekis se presentarán en el Comedor Universitario con su espectáculo Experiencia Carnaval.

Destinado especialmente al público que no ha podido presenciar el carnaval que ellos organizan en Jujuy, se trata de un resumen de la fiesta que, en por esa fecha tiene cuatro días de celebración en aquella provincia. En esta ocasión, Pucho destaca que es coincidente la fecha con la conmemoración del Éxodo Jujeño, hito histórico para Jujuy y toda la Argentina.

Estarán acompañados por Los Herrera y su música de cuarteto; Tranka Style, divertidos y “que hacen bailar hasta a los muertos” según las propias palabras del músico; la música de Luciano Persoglia y una DJ jujeña muy diestra en el manejo de los climas de la fiesta.

Luego Ponce hace referencia a la trayectoria de la banda, en la cual dos son cordobeses y recuerda que comenzaron en el año 1992 con ese nombre en la primera presentación que fue en la Serenata de Cafayate y luego en el 95 reciben la Consagración en Cosquín por lo tanto toman esa fecha como fundacional así es que están en plena celebración de los 30 años del conjunto.

Entradas en paseshow.com.ar