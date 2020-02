El próximo domingo se entregarán los premios Oscar y la atención está puesta en las nueve películas que compiten para ser elegidas como la mejor del 2019.

Desde Cba24n te proponemos el repaso por todos los títulos, muchos, están aún en cartel.

Mujercitas: el clásico parece no agotarse y una nueva versión del libro de Luisa May Alcott llegó recientemente a la pantalla grande. Amy, Jo, Beth y Meg están de regreso para contar sus aventuras de verano en Massachusetts junto a su madre en plena guerra civil. En clave de empoderamiento, este clásico se renueva y la crítica lo mira con buenos ojos.

La guerra en primera plana. En primer lugar, hablamos de 1917 del director Sam mendez, cuenta la historia de dos jóvenes soldados británicos reciben ordenes aparentemente imposibles. Y en segundo lugar, Jojo Rabit que nos ubica en la segunda guerra mundial con la historia de un niño de la juventud hitleriana que descubre que su madre esconde a una niña judía.

Contra lo imposible entra en carrera. La biopic se centra en el visionario automovilístico Carroll Shelby y su conductor británico Ken Miles reciben la misión de construir un nuevo automóvil con el fin de derrocar el dominio de Ferrari en el Campeonato del Mundo de Le Mans de 1966.

Netflix compite con dos títulos: El Irlandés con una fórmula difícil de vencer: Scorsesse como director, De niro, Al Pacino y Joe Pesci actuando en una historia Gangster; y además Historia de un matrimonio con Scarlett Johanson y Adam Driver que interpretan a un director de teatro y su mujer, actriz que luchan por superar un divorcio que les lleva al extremo.

Parásitos es quizás la elección menos obvia de la academia y una de las más elogiadas del público. Con director surcoreano el film pone en la luz centra la historia de dos familias muy diferentes de clase económica pero con muchas similitudes de tradición

Las difíciles de vencer son Once upon a time in hollywood y El Guasón. En la primera, Tarantino muestra en su novena película que su genialidad está intacta. Con Leonardo Di Caprio y Brad Pitt de protagonistas, la historia dorada de hollywood queda retratada con magistral ingenio. Y El Guasón recoge aceptación de crítica y audiencia con la gran construcción de este oscuro personaje tan bien realizada por Joaquin Phoenix.

¿Quién se llevará el mayor reconocimiento?