Unas 40 mil personas se dieron cita esta noche en el predio del Parque de Asistencia del Rally, ubicado en la costanera de Villa Carlos Paz, para disfrutar del espectáculo gratuito que brindó Luck Ra a orillas del lago San Roque.

A pesar de las bajas temperaturas, el público comenzó a acercarse desde temprano para vibrar con las presentaciones de Malparidas, Barrio Mambo y La Kumbata, quienes animaron la previa antes del gran cierre a cargo del artista cordobés. Luck Ra llegó a la ciudad como parte del ciclo de recitales organizados por Coca-Cola.

"Me encanta venir a Carlos Paz. Cuando era chico venía seguido a los boliches, así que los conozco de memoria. Este lugar tiene algo especial", expresó el cantante antes de subir al escenario.

La actuación de Luck Ra encendió a los miles de asistentes, ofreciendo un show lleno de energía que logró mitigar el frío de la noche carlospacense.

Temas como "No me hago el duro", "Ya no vuelvas" y "Hola Perdida" fueron coreados y bailados por toda la multitud. Además, el predio contó con una variada oferta gastronómica a través de foodtrucks, lo que permitió a los presentes vivir una experiencia completa. Todo el evento transcurrió de manera tranquila, respaldado por un fuerte operativo de seguridad.

(Fuente: Diario de Carlos Paz)