Lucre Ortiz trae a Gilda al presente: un concierto vibrante en el Studio Theater

Lucre Ortiz y su gran banda proponen un viaje musical por el legado de Gilda, como nunca la escuchaste antes.

Volverte a ver es, en palabras de su creadora, “una invitación a agradecerle a Gilda por su legado y a honrarla, trayéndola al presente con todo su brillo”. En el escenario resonará su esencia con el pulso de hoy: la cumbia como motor principal y algunos sones originales de la propia Lucre, que aportan un sello personal y fresco.

Hay canciones que no se olvidan: vuelven una y otra vez, latiendo en la memoria colectiva, listas para encender una emoción. Lucre Ortiz se sumerge en ese pulso y presenta Volverte a ver, un espectáculo que hace renacer a Gilda en el presente, con banda en vivo, versiones originales y toda la energía que la convirtió en un ícono de la música popular.

Banda

Lucre Ortiz: piano, acordeón y voz

Pamela Merchán: bajo y coros

Facundo Domínguez: guitarra

Diego Tercel: percusión

Regina Grigioni: trombón

Manuel Farías: trompeta

Emiliano Serradel: güira

Presentador: Pepe Parolini

Invitadas:

Lara Fernández

Rochi Goloboff (Soul Bitches)

Porte Piatti (Soul Bitches)

Sobre Lucre Ortiz

Compositora, pianista, cantante y arregladora cordobesa, su música combina alegría, picardía y compromiso. Con una amplia trayectoria que atraviesa diversos géneros, pasó por el folclore y el tango junto a Las del Abasto, exploró el son cubano con su sexteto Dos Gardenias y se sumergió en la cumbia como cofundadora de Ninfas.

Boleros, candombes, sones y cumbias integran su repertorio con una fuerte tendencia al bailongo y una mirada crítica sobre temas como el ecocidio, el feminismo y la desigualdad. Con aires latinos, el piano, su voz y la percusión se entrelazan para invitar al movimiento y a la reflexión.

En 2015 presentó su primer disco solista, El Aguacero, integrado por once composiciones y arreglos propios. Más tarde llegaron los sencillos Amásame, La Hoguera y Yamaní. Su trabajo más reciente, Pobregua, contó con la participación de Mara Santucho y una marcada impronta cordobesa. Radicada en Unquillo desde 2014, continúa produciendo canciones de manera incansable.