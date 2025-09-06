Lucre Ortiz trae a Gilda al presente: un concierto vibrante en el Studio Theater
Un viaje musical por el legado de Gilda, como nunca la escuchaste antes. Viernes 12 de septiembre a las 20:00 h en Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272. Entradas anticipadas en alpogo.com
Lucre Ortiz y su gran banda proponen un viaje musical por el legado de Gilda, como nunca la escuchaste antes.
Volverte a ver es, en palabras de su creadora, “una invitación a agradecerle a Gilda por su legado y a honrarla, trayéndola al presente con todo su brillo”. En el escenario resonará su esencia con el pulso de hoy: la cumbia como motor principal y algunos sones originales de la propia Lucre, que aportan un sello personal y fresco.
Hay canciones que no se olvidan: vuelven una y otra vez, latiendo en la memoria colectiva, listas para encender una emoción. Lucre Ortiz se sumerge en ese pulso y presenta Volverte a ver, un espectáculo que hace renacer a Gilda en el presente, con banda en vivo, versiones originales y toda la energía que la convirtió en un ícono de la música popular.
Banda
Lucre Ortiz: piano, acordeón y voz
Pamela Merchán: bajo y coros
Facundo Domínguez: guitarra
Diego Tercel: percusión
Regina Grigioni: trombón
Manuel Farías: trompeta
Emiliano Serradel: güira
Presentador: Pepe Parolini
Invitadas:
Lara Fernández
Rochi Goloboff (Soul Bitches)
Porte Piatti (Soul Bitches)
Sobre Lucre Ortiz
Compositora, pianista, cantante y arregladora cordobesa, su música combina alegría, picardía y compromiso. Con una amplia trayectoria que atraviesa diversos géneros, pasó por el folclore y el tango junto a Las del Abasto, exploró el son cubano con su sexteto Dos Gardenias y se sumergió en la cumbia como cofundadora de Ninfas.
Boleros, candombes, sones y cumbias integran su repertorio con una fuerte tendencia al bailongo y una mirada crítica sobre temas como el ecocidio, el feminismo y la desigualdad. Con aires latinos, el piano, su voz y la percusión se entrelazan para invitar al movimiento y a la reflexión.
En 2015 presentó su primer disco solista, El Aguacero, integrado por once composiciones y arreglos propios. Más tarde llegaron los sencillos Amásame, La Hoguera y Yamaní. Su trabajo más reciente, Pobregua, contó con la participación de Mara Santucho y una marcada impronta cordobesa. Radicada en Unquillo desde 2014, continúa produciendo canciones de manera incansable.