Lula Bertoldi y Nicolás Sorín dieron una gran noticia en el medio del concierto que estaban brindando en un escenario de Buenos Aires. La pareja dió a conocer la fecha de su casamiento, que será el 9 de noviembre.



La cantante y gruitarrista de la exitosa banda cordobesa Eruca Sativa, se emocionó al recibir a su novio en el escenario, con un ramo de flores en sus manos. "…Nos propusimos matrimonio… nos casamos el 9 de noviembre!!! Te amooo mi amooor", fue el mensaje que Lula Bertoldi difundió en su cuenta oficial de Instagram y compartió las imágenes del momento.

Lula Bertoldi, además publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje para Nicolás Sorin, al cumplir 10 años de pareja: “…"Te amos” profundos y sentidos, besos en el medio de la noche, abrazos reconciliadores, sonrisas con llanto, dos partos, un Milo y un Julian", haciendo referencia a los hijos de la pareja.



“Te amo más allá de las palabras Nico Sorin porque sos todo eso, sos esa mirada desde la otra punta en un lugar lleno de gente, donde no hace falta que me digas nada y sin embargo me haces sentir cosquillas en la panza… aún 10 años después”.