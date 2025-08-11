Librería del Palacio, recibe en su planta alta de Ituzaingó 882 a Lulú Colombo, escritora, traductora, poeta, radicada desde hace unos años en el Cerro Colorado. La prolífica autora presentará su novela “Sudario de agua".

Será en un clima de amistad y calidez, convocado por Karina Fraccarolli en su Librería del Palacio al que también fue invitada Susana Curto, conductora radial quien entablará un diálogo la escritora.

Lulú ha manifestado al programa “Lo mismo…pero distinto” que se emite los domingos de 19 a 21 por las radios de SRT Media (AM 580 y 102.3 FM), que este relato es su modo de rendir homenaje y despedida al paisaje que la vio nacer, la novela se ubica en Rosario. En ella relata la historia de Julia Méndez, una notable costurera con un pasado muy particular quien va pergeñando una venganza hacia alguien que gravitó en su vida. Ese camino llevará a los protagonistas hacia las islas cercanas a la ciudad en especial hacia la más oculta: La Isla de las Tórtolas, donde el destinatario de la venganza se oculta de otros sucesos ignorando lo que se planea.

Un entramado apasionante que Lulú rodeó de la flora y la fauna del lugar como un homenaje directo a uno de sus grandes admirados: Horacio Quiroga. Ubicada en torno al Remanso Valerio, célebre desde la canción de Jorge Fandermole: Oración del Remanso.La novela tiene un desenlace que no conviene anticipar. Hay que leerla.

Escuchá AQUÍ la entrevista completa realizada por Susana Curto.

En la reunión del próximo jueves conversaremos sobre la interesante vida de Lulú, quien vivió en el exterior muchos años, estudió Agronomía, es extensionista rural y ama sin límites a los animales y a la naturaleza.

Esperamos a todos en el confortable primer piso de la Librería del Palacio, Ituzaingó 882 a las 18,30 hs. Recomendamos ir con tiempo. Al finalizar brindaremos por la vida con todos los presentes.