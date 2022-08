Un día para musicalizar con tres grandes figuras de la historia -y actualidad- de la música mundial. El 16 de agosto es una fecha para armar una play list "de la realeza".

Y es que un 16 de agosto, pero de 1958, Madonna nacía en Michigan para cambiar la historia de la música. Madonna Louise Ciccone tiene desde hoy 64 años y mantiene su vigencia e interés por ser disruptiva. De hecho, hace pocos días anunció que se encuentra detrás del rodaje de su propia película biográfica. Para la celebración, viajó a Sicilia, Italia. La reina y su hijo Rocco Ritchie quien recientemente cumplió 22 años de su hijo, disfrutaron de una cena en el Palazzo Castelluccio, un palacio siciliano del siglo XVIII.

Las otras dos efemérides son menos felices, porque refieren al paso a la inmortalidad de Elvis Presley y Aretha Franklin.

El rey del rock falleció un día como hoy hace 45 años. Dueño de un carisma especial e impulsor del rock y el baile, murió para agrandar su propia leyenda construida a base de éxitos. Además de ser el artista musical solista más vendido de todos los tiempos según Guinness World Records -vendió más de 400 millones de discos en todo el mundo- protagonizó 30 largometrajes y es intérprete de algunos de los títulos más populares y más reversionados de todos los tiempos: El rock de la cárcel, Always on my mind por mencionar algunas.

Por estos días su nombre volvió a las portadas tras el estreno del film biográfico Elvis, producido por Warner, con dirección de Baz Luhrmann y el protagónico de Austin Butler.

Por último, se conmemora el fallecimiento de Aretha Franklin, la reina del Soul, quien dejaba este plano un 16 de agosto de 2018 a sus 76 años luego de dar batalla a un cáncer de páncreas.

Además de su inconfundible voz, fue conocida como la voz feminista del Soul. Se abrió camino en un género de prevalencia masculino y en una industria especialmente machista. La voz detrás de Respect cosechó en su intensa carrera 20 premios Grammy -un récord- y el reconocimiento público. Luchó por causas justas y no era rara su participación en recitales con fines benéficos. De hecho, una de sus últimas apariciones públicas fue en un recital en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.

Amiga de Stevie Wonder, la voz del Soul fue elegida en 2008 por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos.