Madonna volvió a confirmar su estatus como la Reina del Pop durante un masivo concierto gratuito en Río de Janeiro, parte de su gira "The Celebration Tour" que festeó sus 40 años de carrera. Cerca de 2 millones de personas se congregaron en Copacabana para presenciar el espectáculo, que comenzó a las 22:30 hs. A pesar de un retraso de una hora, la energía del público brasileño se mantuvo alta mientras Madonna deslumbraba con su estilo elegante y su repertorio musical.

El escenario, de 800 metros cuadrados, fue el más grande que ha utilizado la cantante hasta el momento. Interpretó éxitos como "Nothing Really Matters", "Burning Up", "Open Your Heart", "Celebrate", "Live to tell", "Erótica", "Hung Up", "Bad Girl", entre otros, incluso colaborando con artistas brasileños como Anitta y Pablo Vittar. Además, rindió homenaje a figuras como Michael Jackson.

El evento tuvo un impacto económico considerable para Río de Janeiro, con una inversión estimada de 60 millones de reales y se espera que genere ingresos cinco veces mayores, impulsando el turismo y la economía local. Daniela Maia, secretaria de turismo de la ciudad, destacó la importancia internacional del concierto para atraer visitantes de todo el mundo.