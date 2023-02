Mala mía, la nueva canción de Sol Pereyra

La cancionista cordobesa Sol Pereyra acaba de publicar internacionalmente una nueva canción suya, Mala mía, grabada en colaboración con la banda cubana de hip hop que lidera la cantante Madame Blanche. Este tema es el tercer adelanto del próximo disco de la cantante, La Película, que será dado a conocer en el próximo otoño austral.

El video de Mala mía, la canción que estrenó anoche es éste:

En el comienzo, la letra de la canción, escrita por Sol y Madame Blanch, dice:

En medio del silencio yo pienso

no quise hacerte daño, lo siento.

En medio de la noche pensaba,

no pude ver que te lastimaba.

El tiempo cura las heridas.

Mientras, habrá noches sombrías.

Se irá huyendo la mentira,

confieso que fue mala mía.

Mala mía, perdón, fue mala mía

Mala mía, perdón, fue mala mía.

Mala mía, perdón, fue mala mía.

No quise hacerte daño, perdón, fue mala mía.

Luego dice:

Confieso que me falló la metodología.

Andaba suelta y sin remedio y perdí la guía.

Me quedé loca, entretenida con la tecnología

y me dijeron palabras que tú ya no me decías.

Yo recibí y respondí con mi fotografía

y fui dejando en esta historia toda mi energía.

No sé porque le cogí gusto a esta categoría

mami rompiendo las redes, mientras que papi dormía.

El disco había tenido ya dos adelantos.

El primero fue el tema Te juro, interpretado por Sol con el argentino Kevin Johansen y el grupo de cumbia peruano Los Mirlos:

Después Sol dio a conocer Vos y yo, que vendría a ser una continuación del tema anterior…