El mexicano Mando, llega con su nueva canción "Me duele", luego de presentar "Se rompió" junto a Nicole Favre y consolidar una nueva etapa en su carrera musical dentro del pop de su país.



El artista lanza "Me duele", una canción que trata un tema con el que, tal vez, muchos se van a identificar, pues habla de esas parejas que, aunque siguen unidas, saben que la relación ya no suma más y debe terminarse. "Me duele" ya está disponible en todas las plataformas digitales, al igual que su video en YouTube.



Este nuevo sencillo, que en palabras de Mando, está como para “mentar madres”, lleva la tradición mexicana en el video, ya que se rodó en una hacienda que representa las raíces del artista, con el fin de proyectar su cultura no sólo musical, si no en lugares tradicionales, pero con un estilo moderno y actual, para llegarle a las nuevas generaciones.



Mando ha tomado el pop como la base de su proyecto. Sin embargo, durante 7 años de carrera, su talento y voz le han permitido viajar por las notas del EDM (Electronic Dance Music), el dembow y mariachi, demostrándole al público su versatilidad y capacidad de adaptación a cualquier escenario como el Festival Internacional Viña del Mar, El Zócalo de la Ciudad de México, El Foro Sol, El Palacio de los Deportes, La Arena Monterrey, y El Auditorio Nacional, entre otros.



"Me duele" fue compuesta por Mando junto a Lalo Ayala y coproducida con el equipo de Nineteen92.



Sobre Mando



El artista nació en Monterrey, México, el 27 de junio de 1996. Es un representante de la nueva generación del pop mexicano. A lo largo de su carrera, que comenzó desde los 11 años, ha llevado los sonidos del acordeón a otro espectro musical, haciendo una mezcla del pop global con subgéneros regionales como el norteño y la cumbia.



Recientemente lanzó "Latina" un tema del EDM mezclado con ritmos del Tropical house y dembow latino. El sencillo fue tendencia en Tik Tok con el ‘nerd off’ challenge´, inspirado en la temática del videoclip.



Mando, en sus letras deja mensajes positivos con los que el público se identifica. Cuenta con dos álbumes y más de 10 sencillos y ha demostrado también su versatilidad para adaptar su voz a más de un género y con el lanzamiento de sus “Mi nombre” y “Me duele”, el artista le da entrada a una etapa más madura y profesional en su carrera musical, afianzándose como un artista de pop mexicano.