María Sol Gianasi, a un paso de dar un gran salto

La bailarina cordobesa llegó a la ronda final en el Prix de Lausanne, en Suiza, una de las competencias más importantes del mundo en materia de ballet. El resultado se sabrá el 6 de febrero.

"Fui elegida a través de la Preselección Sudamericana modalidad Online mediante el envío de vídeos de una clase de ballet y variaciones. De los tres participantes sudamericanos seleccionados para viajar a Suiza, soy la única argentina, lo cual me llena de alegría ya que voy a representar a mi país ", cuenta la joven que llegó a esta instancia del certamen entre 399 aspirantes de distintos países.

La participación en la última parte del certamen proyecta a los competidores hacia una carrera internacional en compañías profesionales de ballet. Un antecedente cercano es de la bailarina Vilma Giglio, también nacida en Córdoba, que tuvo su primera formación en el Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova. Giglio es figura principal en el Ballet Real de Dinamarca. El bailarín argentino Cristian Emanuel Amuchástegui, por su parte, ganó la competencia en 2010, tras haber pasado por las aulas del mismo seminario, que funciona en el Teatro del Libertador San Martín desde 1961.

Con 17 años de edad, María Sol Gianasi recuerda que su carrera en la danza comenzó cuando tenía apenas tres años de edad. Luego de prepararse en distintas academias, a los nueve años ingresó al Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, el núcleo de formación que lleva el nombre de una de las figuras de la danza argentina.

María Sol comenta: "Allí estudié y aprendí con todos los maestros durante siete años, a quienes agradezco todas sus enseñanzas. Disfruté muchísimo este proceso, pero sobre todo lo que más amé y amo: la sensación mágica de salir al escenario a bailar. Es en ese momento, en donde el cuerpo y el alma se encuentran libres para expresar todo lo que siento".

Siempre en movimiento

Con miras al desarrollo profesional, la bailarina siguió preparándose en "cursos intensivos con maestros de Buenos Aires, preparación física, Pilates, clases de técnica contemporánea". En el seminario del Teatro del Libertador, María Sol conoció a quien es uno de los pilares de su preparación, la bailarina y maestra, Valeria Brizuela.

"Actualmente, me encuentro cursando la carrera de danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, como alumna regular", actualiza la joven.

Por estos días, María Sol Gianasi se prepara en una de las salas de ensayo de ballet en instalaciones del Teatro del Libertador San Martín. "Me siento muy agradecida con todas las personas y maestros que me ayudaron y me acompañan -expresa-, sobre todo a mi maestra Valeria, quien siempre estuvo a mi lado. Es una gran recompensa por el trabajo que venimos realizando, lo cual me alienta a seguir luchando por mis sueños. Me gustaría terminar esta nota para transmitirles a todas las personas que apuesten por sus sueños y trabajen para hacerlos realidad ".