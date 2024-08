La estrella de pop atraviesa un delicado momento familiar, tras la muerte de integrantes de su familia en el mismo día. “Me parte el corazón haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, dijo Mariah Carey en una declaración a CNN este lunes.

La artista internacional no brindó detalles sobre las causas de la muerte de Patricia Carey y Alison Carey, respectivamente. Patricia Carey tenía 87 años y Alison Carey, residente de Coxsackie, Nueva York, tenía 63, según un artículo del periódico Times Union sobre su muerte.



La cantante de “All I Want for Christmas”, también expresó: “Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera. Agradezco el amor, el apoyo y el respeto de todos por mi privacidad durante este momento imposible”.



Patricia Carey fue una cantante de ópera formada en Juilliard y profesora de canto. Estuvo casada con el padre de Mariah Carey, Alfred Roy, de quien se separó cuando Mariah Carey tenía tres años. Roy murió en 2002.



La relación de Mariah Carey con su madre fue “complicada”, según publicó la cantante en sus memorias de 2020 “The Meaning of Mariah Carey”. Escribió: “como muchos aspectos de mi vida, mi viaje con mi madre ha estado lleno de contradicciones y realidades en competencia”. Aunque, Carey incluyó a su madre en la dedicatoria inicial del libro: “Y a Pat, mi madre, que, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre”, dijo.



Según informes, Mariah Carey estaba distanciada de su hermana Alison Carey, quien la demandó en 2021 por infligir intencionalmente angustia emocional causada por algunos de los contenidos de las memorias de Mariah Carey. En la demanda presentada en Nueva York, Alison Carey afirmó que su hermana menor usó su libro como un medio para “humillarla y avergonzarla”, según una copia de la denuncia obtenida por CNN.

Según los registros judiciales en línea, Mariah Carey nunca presentó una respuesta legal a la demanda.

Mariah Carey es una de tres hijos. Además de Alison Carey, Patricia Carey también fue madre de Morgan Carey.

