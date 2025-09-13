Mariano Di Rienzo y Sebastián Salomón protagonizan "Exitus" en Sala Azucena Carmona
La impactante pieza teatral se presenta los días 13, 19 y 20 de septiembre a las 20:30 h en la sala Azucena Carmona, Teatro Real
La obra internacional de teatro "Exitus" explora la muerte a través de las historias entrelazadas de cuatro personajes que se enfrentan a ella desde diferentes perspectivas. La obra, cuyo título significa «salida» en medicina, aborda el tema con humor y ternura. Fechas y horario: 13, 19 y 20 de septiembre, 20:30 h. Teatro Real, sala Azucena Carmona.
El título «Exitus» es la abreviatura de exitus letalis, que en latín significa «salida mortal», y la obra muestra cómo distintas personas se enfrentan a este evento inevitable. Son dos historias en paralelo relacionadas con el concepto de la muerte que, en algún momento, se cruzan: dos hermanos que luchan por encontrarse y dos funerarios que descubren su trabajo.
En escena: Sebastián Salomón y Mariano Di Rienzo.
Dirección general: Sebastián Salomón.
Origen: España.
Auspicia: La Cova del Drac.
Fechas y horario: 12, 13, 19 y 20 de septiembre, 20:30 h. Teatro Real, sala Azucena Carmona.