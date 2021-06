Mariano Martínez sorprendió con un cover de Gustavo Cerati y lo destrozaron

Mariano Martínez hizo un cover de Gustavo Cerati y en las redes recibió divertidos memes. Su nombre se volvió tendencia en Twitter este lunes a partir de un video que el actor compartió con sus seguidores. Hizo un cover de la canción "Crímen" de Gustavo Cerati y los usuarios de la red del pajarito lo criticaron con dureza.



En el video, el actor se levanta de la cama con un llamativo pijama y deambula por la casa mientras canta la canción.

El material fue compartido el 18 de junio en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Homenaje simple con respeto y mucho amor. Otro sueño cumplido”.



Muchos de sus colegas lo felicitaron. Osvaldo Laport comentó “Muy bueno”. Sin embargo, el fin de semana el material comenzó a viralizarse y empezó a recibir criticas de distintos usuarios y memes para burlarse.

Las críticas llegaron al actor y en su Instagram dejó un mensaje para todos aquellos que lo cuestionaron y cruzó a Martín Cirio, conocido como La Faraona, porque según él mismo explicó, el youtuber a través de las redes sociales arengó a sus seguidores a que lo agredan en las redes.

Además dejó en claro que las críticas no le van a impedir continuar haciendo lo que tenga ganas: “Les guste o no les guste es así. Fíjense lo que quieren para ustedes ¿no? Sé que se van a seguir riendo pero yo voy a seguir haciendo cosas. Les mando un beso y les deseo bendiciones”.

También recibió mensajes de apoyo. Un usuario publicó: “No entiendo el odio a Mariano Martínez. Los que lo critican no saben ni cantar el ‘Chu chu ua’. ¿Por qué no dejan a las personas hacer lo que se les cante? Sea malo o no el cover, agradezcan que alguien no se olvida de Cerati".



Fuente www.tn.com.ar