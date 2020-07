"La palabra ventana es una palabra que me gusta mucho. Me hace acordar a un poema de Roberto Juarroz: ´Dibujaba ventanas en todas partes. No quería entrar ni salir, solamente ver´ y eso es lo que hemos hecho en esta cuarentena larga, ver. Mirar hacia el exterior y hacer una mirada introspectiva, mirarnos hacia adentro. Hemos tenido mucho tiempo para hacerlo. Les convido un mate y los saludo a todos y a todas", dice Mario Díaz antes de regalarnos una de sus canciones para #Ventanas.

Desde Barrio Juniors, el cantautor eligió Aguacero del triste, una canción que compuso junto a Aníbal Albornoz Ávila.