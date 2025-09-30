Martín Fierro 2025: emotivo homenaje a Mirtha Legrand y el listado de ganadores
Nuevamente, la televisión abierta argentina vivió una ceremonia de reconocimientos, celebraciones y recuerdos
En la noche del lunes se realizó una nueva ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión abierta. En esta edición Telefé se consagró la gran ganadora con 14 premios.
Los canales América y El Trece se adjudicaron seis estatuillas cada uno. Mientras que Canal 9 logró cinco premios.
Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Mirtha Legrand al recibir el premio Martín Fierro Leyenda a la televisión. “Cuando digo que le dado mi vida a esta profesión, es cierto”, dijo conmovida solicitando además que se pusieran de pie en el momento en que fueran nombradas las personas que ya no están.
Precisamente entre las personalidades homenajeadas sobresalieron figuras que dejaron una huella imborrable en distintas generaciones: Jorge Lanata, periodista de renombre; Antonio Gasalla, humorista y actor de enorme trayectoria; Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores; Alberto Martín, querido intérprete que acompañó al público durante décadas; y René Bertrand, prestigioso actor y director teatral.
El tradicional segmento “In memoriam” trajo a la memoria a todos los que ya no están e invitó a la reflexión y al recuerdo a los presentes y a la teleaudiencia.
Santiago del Moro se llevó el Premio Martín Fierro de Oro.
Aquí la lista de los ganadores:
Martín Fierro de Oro
- Santiago del Moro
1. Ficción
- Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
2. Periodístico
- LAM (América) – Ángel de Brito
3. Humorístico / De actualidad
- Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli
4. Deportivo
- Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
5. Noticiero diurno
- El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini
6. Noticiero nocturno
- Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger
7. Interés general
- Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez
8. Musical
- Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra
9. Magazine
- DDM (América) – Mariana Fabbiani
10. Cultural / Educativo
- Argentina de película (América) – Teté Coustarot
11. Entretenimientos
- Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi
12. Big Show
- Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.
13. Reality
- Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro
14. Gastronomía
- Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo
15. Viajes / Turismo
- Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal
16. Programa de servicios
- ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz
17. Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)
18. Branded Content
- El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)
19. Labor en conducción femenina
- Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)
20. Labor en conducción masculina
- Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)
21. Labor periodística femenina
- Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)
22. Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)
23. Cronista / Movilero
- Oliver Quiróz (A la tarde – América)
24. Panelista
- David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)
25. Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo (Margarita – Telefe)
26. Actor de reparto
- Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)
27. Actriz de reparto
- Julia Calvo (Margarita – Telefe)
28. Revelación
- Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)
29. Labor humorística
- Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)
30. Autor / Guionista
- Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)31. Director de no ficción
- Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)
32. Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT
33. Producción integral
- Telenueve Central (Claudio Rígoli y Mariana Verón – El Nueve)