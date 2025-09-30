En la noche del lunes se realizó una nueva ceremonia de entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión abierta. En esta edición Telefé se consagró la gran ganadora con 14 premios.

Los canales América y El Trece se adjudicaron seis estatuillas cada uno. Mientras que Canal 9 logró cinco premios.

Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Mirtha Legrand al recibir el premio Martín Fierro Leyenda a la televisión. “Cuando digo que le dado mi vida a esta profesión, es cierto”, dijo conmovida solicitando además que se pusieran de pie en el momento en que fueran nombradas las personas que ya no están.

Precisamente entre las personalidades homenajeadas sobresalieron figuras que dejaron una huella imborrable en distintas generaciones: Jorge Lanata, periodista de renombre; Antonio Gasalla, humorista y actor de enorme trayectoria; Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores; Alberto Martín, querido intérprete que acompañó al público durante décadas; y René Bertrand, prestigioso actor y director teatral.

El tradicional segmento “In memoriam” trajo a la memoria a todos los que ya no están e invitó a la reflexión y al recuerdo a los presentes y a la teleaudiencia.

Santiago del Moro se llevó el Premio Martín Fierro de Oro.

Aquí la lista de los ganadores:

Martín Fierro de Oro

Santiago del Moro

1. Ficción

Margarita (Telefe) – Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

2. Periodístico

LAM (América) – Ángel de Brito

3. Humorístico / De actualidad

Pasó en América (América) – Sabrina Rojas y Augusto Tartufoli

4. Deportivo

Copa América (Telefe) – Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

5. Noticiero diurno

El noticiero de la gente (Telefe) – Germán Paoloski y Milva Castellini

6. Noticiero nocturno

Telenoche (El Trece) – Nelson Castro y Dominique Metzger

7. Interés general

Susana Giménez (Telefe) – Susana Giménez

8. Musical

Planeta 9 (El Nueve) – Edith Hermida y Maia Chacra

9. Magazine

DDM (América) – Mariana Fabbiani

10. Cultural / Educativo

Argentina de película (América) – Teté Coustarot

11. Entretenimientos

Ahora caigo (El Trece) – Darío Barassi

12. Big Show

Bake Off Famosos (Telefe) – Wanda Nara, Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular.

13. Reality

Gran Hermano 2024 (Telefe) – Santiago del Moro

14. Gastronomía

Qué mañana! (El Nueve) – Mariano Peluffo

15. Viajes / Turismo

Resto del mundo (El Trece) – Federico Bal

16. Programa de servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) – Milton Dan y Mariana Kersz

17. Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos – Telefe)

18. Branded Content

El gran bartender (Gancia – Diego Poggi – Telefe)

19. Labor en conducción femenina

Susana Giménez (Susana Giménez – Telefe)

20. Labor en conducción masculina

Santiago del Moro (Gran Hermano – Telefe)

21. Labor periodística femenina

Romina Manguel (Opinión Pública – El Nueve)

22. Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe Noticias – Telefe)

23. Cronista / Movilero

Oliver Quiróz (A la tarde – América)

24. Panelista

David Kavlin (Todas las tardes – El Nueve)

25. Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo (Margarita – Telefe)

26. Actor de reparto

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)

27. Actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

28. Revelación

Lola Abraldes (Margarita – Telefe – personaje: Daisy)

29. Labor humorística

Peto Menahem (La noche perfecta – El Trece)

30. Autor / Guionista

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós, Daniel Burman y Sergio Dubcovsky (Iosi, el espía arrepentido – El Trece)31. Director de no ficción

Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024 – América)

32. Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre – Agencia GUT

33. Producción integral