En una noche llena de emociones y sorpresas, Matías Alé demostró que es un hombre de palabra.

Durante la entrega de los premios Martín Fierro Federal, transmitidos por América TV, el actor y conductor cumplió con la promesa que había hecho: si ganaba un premio, le propondría matrimonio a su novia, Martina Vignolo.

Alé recibió el galardón a Mejor Labor en Animación Masculina en televisión por su programa "Showbeatch", emitido en el canal ShowsSport de Villa Carlos Paz.

Alé subió al escenario muy emocionado. Agradeció a todos los presentes y, con el trofeo en mano, dirigió una mirada especial a Martina, quien estaba entre el público. "Está Martina ahí. Creo que esto no lo hizo nunca nadie en un Martín Fierro y yo lo voy a hacer. Dije que si me ganaba un Martín Fierro iba a preguntar si te querías casar conmigo", declaró Matías Alé, desatando la sorpresa y el aplauso de todos los presentes.



Los conductores de la ceremonia, Guillermo Andino y Pamela David, invitaron a Martina, de 22 años, a subir al escenario. Matías, con una mezcla de nervios y alegría, continuó su discurso recordando el apoyo de su familia y, en particular, a su hermano Elías, a quien dedicó unas emotivas palabras.

"Mi amor, tengo amor, tengo trabajo, tengo salud, tengo a mi mamá, tengo a mi papá. No te voy a sacar el anillo, voy a sacar la alpargata de mi hermano, Elías, que sin él yo no estaría acá", expresó Alé, generando risas y emoción en el público. "Es la patita izquierda. Mi hermano es la pata derecha... como en la película de 'Viven'. Gracias Elu porque hace 25 años te fuiste hasta Luján caminando para que yo quede en un casting".

Finalmente, llegó el momento esperado: "Tenés el Martín Fierro en tu mano, me venís bancando... no sé cuándo pero, ¿te gustaría casarte conmigo?". Martina, visiblemente emocionada, respondió sin dudar: "Sí, obvio", sellando el momento con un abrazo y besos, mientras los asistentes aplaudían entusiasmados.

La noche terminó con la promesa de una gran fiesta. ¡Felicidades a Matías Alé y Martina Vignolo por este nuevo capítulo en sus vidas!

