El guionista, director y productor de cine, Martin Scorsese estaba filmando una película cuando comenzó la pandemia. Tuvo que suspender todo y de repente se encontró encerrado en su casa y filmó un cortometraje con todo lo que está experimentando en cuarentena.

Recientemente ha estrenado su corto en la cadena de la BBC.

El corto se llama "Lockdown Culture with Mary Beard". Scorsese expresó "La cultura puede ayudarnos a ver las cosas con nuevos ojos". "Lo que espero en el futuro es llevarme lo que me he visto obligado a aprender en estas circunstancias. Es lo esencial. La gente a la que quieres, ser capaz de cuidarlos y estar con ellos tanto como puedas", dijo el director quien estaba a punto de comenzar la producción de su próximo proyecto, "Killers of the Flower Moon", protagonizado por Robert De Niro y Leonardo DiCaprio, cuando comenzó la pandemia.

La historiadora Mary Beard, presentadora de la pieza, expresó que el objetivo del corto fue "mostrar que las artes y la cultura no son solo un consuelo en momentos como este, sino que momentos como este pueden ayudarnos a tener una nueva visión de la cultura y ver las cosas con nuevos ojos".

Scorsese describió, que al principio fue un día o dos en el que sintió alivio. “No debía hacer nada, ya no tenía que ir a ninguna parte. Luego se apoderó la ansiedad. Pero al final descubrí que cuando estás contigo mismo el tiempo asume otro aspecto”. “Inicialmente pensé que estaba sentando allí sin hacer nada. Pero no, estaba existiendo. Estaba en esta habitación sin un final a la vista y entró una sensación de alivio y de vedadera libertad. Porque no podía hacer otra cosa”. Y añadió que el encierro le dio una nueva perspectiva sobre el sentido de la vida: “Me llevó a lo esencial. La gente que amas. Poder cuidarlos a ellos, estar con ellos el mayor tiempo posible”.