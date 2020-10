Inquisitor Generalis Tomás de Torquemada (The pit and the pendulum) Edgar Allan Poe

El arzobispado de Córdoba, otrora conducido por Raúl Francisco Primatesta, el imprescindible cómplice de Menéndez, oronda y santamente ha manifestado, “malestar” con la decisión del gobierno provincial sobre las restricciones al culto, calificando la medido como exagerada y diciendo que continuarán con las liturgias con protocolo.

Tamaña herejía provincial, se contradice con abundantes chupadas de cirio propinadas por el gobierno en incontables oportunidades. No ocurre lo mismo con la Iglesia, cuya actitud es manifiestamente coherente con las que tuvo en las épocas más oscuras de la humanidad. Torquemada (video) dio el puntapié inicial (y otros golpes mucho más sanguinarios) de la saga, y otro patadón fue el del 12 de Octubre de 1492, cuando según Eduardo Galeano “América descubrió el capitalismo”.

La cruz brindó un manto sagrado de neblina a la espada genocida, con los espejitos de colores del confortamiento espiritual brindado a rolete y democráticamente, sin excluir asesinos y torturadores porque el reino de Dios es pa tuitos. Sin embargo…conviene citar al actor principal obviando innecesarios intermediarios. Antonio Machado escribió: “quien habla solo espera hablar a Dios un día” pero como omitió la coma (“esa puerta giratoria del pensamiento” Cortázar dixit)., y el acento, introduciéndolos tanto puede quedar Quien habla solo, espera hablar a Dios un día O Quien habla sólo, espera hablar a Dios un día.

Casi finalmente, Quino recordaba a un amigo suyo , científico él, que se decía agnóstico porque no podía ser ateo por no poder demostrar científicamente la no existencia de Dios. Casi finalmente porque me reservé un lugarcito antes del punto final. Quizás sea mejor creer en un Dios que tal vez no exista que no creer en un Dios que casi seguramente sí….y quizás no en las iglesias…