Con 670 artistas, 250 shows y más de 500 horas de música finalizó Rock in Rio, uno de los festivales más importantes del planeta que convocó en las siete noches a más de 700 mil personas, en la ciudad del rock, de Río de Janeiro.

Entre los artistas que más se destacaron merece una mención Coldplay. La preparación para el show de Coldplay en Rock in Rio el pasado sábado fue genial. La banda, conocida por sus grandiosas actuaciones, ordenó que se distribuyeran al público 100 mil pulseras con inteligencia artificial y ordenó cambios en el Escenario Mundo, que contó con nuevos reflectores.

La idea era entregar un espectáculo visual cósmico, inspirado en el viaje del álbum "Music of the Spheres", el trabajo más reciente del grupo, lanzado en 2021. Lamentablemente el cielo no ayudó mucho, llovió casi todo el recital pero con profesionalismo y pasión la banda sobrepasó las inclemencias climáticas. Ni hablar de la gente que estoicamente se banco la lluvia, dando un toque de emotividad superlativo a la pasada por agua madrugada del domingo.

Es importante recordar que esta nació en Londres en 1996.​​ Está integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Es uno de los grupos más relevantes desde los 2000 hasta nuestros días, a punto tal que llevan vendidos diez estadios de River.

Otro que estará en Buenos Aires será Guns N Roses el venidero 30 de setiembre. Pese a la debilitada voz de Axl, que ya cuenta con 60 “pirulos”, la banda ofreció una gran concierto con 25 canciones que recorrieron su dilatada trayectoria, pese a que últimamente no sacaron ningún trabajo.

Entre los artistas brasileños deslumbró con brillo propio Ivete Sangalo, quien cumplió 50 años el pasado 27 de mayo. Desde el comienzo cuando descendió en un ascensor con una viola bien rockera, entonando el inicio de uno de los temas más emblemáticos de los Guns, para arrancar con su tema “Alegría” con el que levantó a la multitud de 100 mil personas que la vivaba intensamente hasta un momento nostálgico cuando convocó a su hijo Marcelo de sólo 12 años, con el que se emocionó e hizo delirar a todos sus seguidores.

Con más de 30 años en el concierto de la música brasileña Sangalo es una referente indiscutida por su fuerza escénica, sus músicos, sus bailarines y su espectáculo en vivo que no tuvo fisuras.

Iron Maiden también pasó por Rock in Río dejando su sello. Con su clásico y emblemático tema “Fear Of The Dark”, con el que ganaron el Premio Grammy a la Mejor Interpretación de Metal en 1992, los veteranos pero vigentes de este género del rock hicieron corear a sus fanáticos (y vaya que si los hay) una versión bien arriba y en vivo para que Rock in Río vibre.

Lo que produjo Justin Bieber fue el anticipo de su cancelación de show en San Pablo y Buenos Aires, entre otros. Aunque su música estuvo más del lado del debe que del haber, Justin se dio el lujo de cerrar el Cristo para que lo visite sólo él y su gente. Estuvo sólo 16 horas en Brasil, y recibió más prensa su estado de salud que su concierto en Rock in Rio.

Es importante señalar que ya está confirmada una versión de Rock in Rio en San Pablo desde el 2 de setiembre del próximo año que se llamará "The Town", para retomar en Río de Janeiro en 2024 con el tradicional Rock in Río.

Por último, vale la pena comentar el excelente comportamiento del público, que no tuvo desmanes y disfrutó, después de la pandemia, de la música que además de calmar a las “fieras”, estimula y hace bien. Amén.