El grupo se presenta el 22 de julio a las 20 en Club Paraguay, donde interpretarán sus clásicos y adelantarán temas de su próximo disco. Las entradas se consiguen en alpogo.com



"Massacre se presentó el pasado 19 de mayo con Riesgo Rex, su nueva aventura sonora, y brillo ante un Teatro Gran Rex agotado. Con un show que transitó la psicodelia, aires sinfónicos y momentos épicos revalidaron su vigencia y versatilidad ante cualquier tipo de situaciones y formatos. Con una curaduría exquisita en su puesta visual, de luces y vestuario, sumado a una pianista y al cuarteto de cuerdas de Javier Casalla recorrieron a lo largo de 26 canciones sus clásicos inoxidables y adelantaron algunas canciones de lo que será su próximo disco como "Mariposa", "Ella Va" y “La Cita”", se detalla en el comunicado de difusión.



“Recientemente después de 2 años de una intensa actividad de shows en vivo, Massacre rompió el silencio para sorprendernos con un single doble, anticipo de su próximo disco que se llamará “Nueve”. Evocando a los clásicos simples de vinilo presentan un Lado A y un lado B: Ella Va y La Cita”, agrega el comunicado.



“Ambos producidos por el prestigioso Héctor Castillo (Gustavo Cerati, Los Fabulosos Cadillacs, Natalia Lafourcade, Björk, Bowie, David Byrne, Lou Reed, Roger Waters entre otros), grabados en el mítico Estudio Sonic Ranch en Texas (no solo uno de los mejores estudios del mundo sino un espacio creativo de inigualable mística) y mezclados en el estudio del propio productor en Brooklyn, Nueva York”, se describe en el comunicado.



““Ella Va” sorprende con un videoclip, dirigido por Valentine, sigue a tres jóvenes en un enigmático roadtrip argentino por las rutas de Mendoza y San Juan. Protagonizado por Toto Rovito y Félix Santamaría (Argentina, 1985) junto a Margó Valencia (vocalista de No Me Toques), el misterio y las preguntas sin respuesta se entrelazan en esta road movie que deja al público expectante y ansioso por más. Producido por Héctor Castillo y grabado en el legendario Estudio Sonic Ranch en Texas, el lanzamiento muestra la versatilidad de la banda después de dos años de intensa actividad en vivo”.

Por otro lado, Massacre nos propone en el Lado B, una road movie sonora de 4 minutos. En medio de cadencias y climas desérticos y basada en un historia verídica "La Cita".

Ya con el nuevo material rodando la banda liderada por Walas, inicia su gira nacional que los llevará por provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires para que sus nuevas creaciones se encuentren cara a cara con su público.