El Coro de la Facultad de Lenguas, dirigido por el Maestro Matías Saccone, cumple nada más y nada menos que treinta años.

Y nos invitan de esta manera:

“Nuestro concierto aniversario estará cargado de emociones, celebración, reencuentros y, por supuesto, música.”

“Música que disfrutamos en todo este recorrido compartido, felices de hacérsela llegar de la mejor manera, cantando juntos.”

“Los invitamos a compartir una maravillosa noche: el sábado 20 de septiembre a las 20.00 hs en el Centro Cultural UNC @cc.unc, en Obispo Trejo 314.”

“Entrada libre y gratuita hasta completar la capacidad de la sala. ¡Los esperamos!”