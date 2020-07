No podría asegurar que la junta causalidad/casualidad puedan haber parido la realidad, pero como me gustaría que así lo hubiera sido, que así lo fuera.

Pero como siempre dudé qué es la realidad, me aferro más a la ilusión.

Mejor aún, a la intuición.

Será por eso que el mismo 9 de Julio es el Día de la Patria (la que alguna vez será nuestra y de cada día) y de la Matria (la Negro Sosa que ya es nuestra y para siempre)

Si de parideras hablamos, pocas como la Historia.

Ninguna como la poesía.

Fijate:

“Allá lejos la patria andaba, Azulando el día. Cielo allá. Tiempo allá, Vuelvo niño al asombro del sur", escribió Tejada Gomez desde y sobre el exilio.

Así como hubo exilios interiores que María Elena Walsh pintó como nadie:

“Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy.

Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.

Y, para que no haya dos sin tres, dos prosas, .entre ambas”.

El 17 de Octubre de 1945 Raúl Scalabrini Ortiz firmó: “Era el subsuelo de la patria sublevado”

Y/o, su “¿antítesis?” borgiana.

“Nadie es la patria, pero todos lo somos”

Y después de lo prosaico, bien poético, lo poético nada prosaico, por Alberto Cortez

Será porque me dueles, será porque te quiero, será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo. Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo. Será que estas en celo velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas.

Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas.

Amada mía, querida de la alegría.

¡Vamos arriba!

De la alegría.

Que no se diga que estas llorando.

Que tus heridas mal avenidas se irán curando.

Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando”

Tendrá que ser así.

“Argentina, hay te quiere quiere y quien te USA”