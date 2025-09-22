Este miércoles
Mauri Pereyra presenta "Retratos de patio y luna" con banda completa y artistas invitados
En el Teatro Comedia, Rivadavia 254, a partir de las 20:00 habrá música, canto y danza.
Mauri Pereyra presenta "Retratos de patio y luna" con la banda completa y grandísimos artistas invitados como: Silvia Lallana, Juan Iñaki, Eli Fernández, Mario Díaz, Martín Mamonde, Nelson "Colo" Balmaceda y la pareja de danza Laura Cornejo y Gonzalo Gallardo, más algunas sorpresitas.
Este miércoles 24 de septiembre a las 20:00 h en Teatro Comedia, Rivadavia 254.
Precios bien populares para que no te quedes afuera, así expresa la invitación.
Anticipadas: $6.000 y en puerta: $8.000.
Boletería de martes a viernes de 16:00 a 20:00; por Ticketek en este enlace.
Por transferencia:
Alias: mauri.p.grupo
Mercado Pago
CVU: 0000003100096366086714
Mauricio Damián Pereyra — enviar comprobante al 351-3406626 y te reservan la entrada.