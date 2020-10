El 4 de Octubre de 1917 nace Violeta del Carmen Parra Sandoval, en San Fabián de Alico, al interior de San Carlos, Provincia de Ñuble, Republica de Chile. Cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista.

En 1954 entre Enero y Septiembre conducirá para Radio Chilena, “Canta Violeta Parra”, un programa radial ideado por ella que obtendría excelente crítica.En 1959 escribe el libro “Cantos Folklóricos Chilenos”. Hizo una notable carrera a nivel internacional.

En 1967 fallece de manera trágica.

Obras: Arriba quemando el sol - Casamiento de negros - Corazón maldito - Gracias a la vida - La carta - Lo que más quiero - Los pueblos americanos - Maldigo del alto cielo entre otras.

Violeta Parra "Gracias a la vida"

Se celebra a nivel mundial el Día del Animal, por ser el día del protector de los animales: San Francisco de Asís. La Organización Mundial de Protección Animal declaró esta fecha en 1929. En Argentina se celebra el 29 de abril

DÍA MUNDIAL DE LOS ANIMALES

El 4 de octubre de 2009 falleció “La Negra” Mercedes Sosa. Nacida el 9 de julio de 1935, fue una artista fundamental en la historia de nuestra música popular. Reconocida en todo el mundo, inmortalizó con su voz clásicos como “Al jardín de la República”, “Canción con todos”, “Alfonsina y el mar”, “Gracias a la vida”, “Como la cigarra”, “Zamba para no morir”, “Solo le pido a Dios”, “Todo cambia” y “Duerme negrito”, entre otros.

Como este día une a Violeta y Mercedes, escuchamos a La Negra interpretar a Violeta Parra....

Mercedes Sosa - Volver a los 17 (con Milton Nascimento)

Cumple 79 años. El 4 de Octubre de 1941 nace Ricardo Francisco “Pancho” Figueroa, en la Ciudad de Resistencia, Capital de la Provincia del Chaco. Cantor, músico guitarrista y pianista, compositor. Con los Chalchaleros cantó durante 37 años.

Obras: A mi niña – A un guitarrero (con José Ríos) – Cantando cruzo el Rio Dulce (con Juan Carlos Saravia) – Chacarera del chalchalero, entre otras.

Este año actuó en Jesús María...

Pancho Figueroa en el Festival de Jesús María 2020 | Festival País

En 1895 nace Buster Keaton, actor y director de cine mudo cómico americano.

Buster Keaton in The Goat 1921 Colorized silent movie COLOR/ COLOUR

El 4 de Octubre de 1922 nace Roberto Ayrala, En la localidad de Ramallo, Provincia de Buenos Aires. De oficio payador. Cantor, músico guitarrista y compositor.

Hacia 1978, a partir de las actuaciones en el programa televisivo "Raíz y canto", conducido por Antonio Carrizo, Ayrala consolida con José Curbelo una pareja de payadores de fuerte penetración televisiva y notable éxito de público.

Obras: A la Cruz del Sur (con José Curbelo) – Amalaya quien tuviera – Cantor serenatero (con José Curbelo) – Con las cuerdas añadidas – Criollas raíces – Cumpliendo la promesa – El derecho de elegir (con José Curbelo) – Entre mate y payada (con José Curbelo) – Fue en la vuelta de obligado (con Julián Castro), etc

ROBERTO AYRALA - JOSÉ CURBELO

En 1982 muere Glenn Gould, pianista canadiense, conocido por su interpretación de las Variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach.

Glenn Gould 1/4 Goldberg Variations (HQ audio - 1981)

El 4 de octubre de 1868 nació Marcelo T. de Alvear, político y presidente argentino.

Marcelo Torcuato de Alvear (1922 - 1928)

En 1923 muere el legislador, diplomático, internacionalista y escritor Estanislao S. Zeballos, autor de "Viaje al país de los araucanos" y "Painé". Formó valiosas colecciones de material aborigen, producto de sus viajes. Fundó la "Revista de derecho, historia y letras". Nació en Rosario (provincia de Santa Fe) el 27 de julio de 1854.

Estanislao Zeballos

El 4 de octubre de 2009 se produjo un singular suceso en la Bombonera: en el partido entre Boca y Vélez, que el Xeneize ganó por 3 a 2, el delantero Martín Palermo anotó un gol de cabeza desde mitad de cancha.

Boca 3 - Velez 2 (Paso a Paso) 4.10.2009

2015: en Argentina se realiza el primer debate presidencial de su historia política y democrática.

Argentina Debate Presidencial,Domingo 04-10-15

Susan Abigail Sarandon, de soltera Tomalin nació en Nueva York el 4 de octubre de 1946, es una actriz y productora estadounidense de teatro, cine y televisión. Su nutrida y extensa filmografía la han convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood. En 2018, fue detenida junto a otros 574 manifestantes por ingresar en un edificio del senado, en el marco de una protesta contra la política migratoria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Algunas de sus películas: Thelma y Louise; Mientras estés conmigo; Bailamos?; Wall Street 2, el dinero nunca duerme, entre muchos otros títulos.

Buen resumen...

Curiosidades de cine sobre la actriz Susan Sarandon

Janis Lyn Joplin nació en Port Arthur, Jefferson, Texas el 19 de enero de 1943 y murió en Landmark Motor Hotel, Los Ángeles, California el 4 de octubre de 1970, fue una cantante estadounidense de rock y blues. Considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Falleció a la edad de veintisiete años. Sus discos se encuentran entre los más vendidos dentro de la industria musical.

Sus canciones más populares son versiones de "Piece of My Heart" (con "Big Brother and The Holding Company"), "Cry Baby", "Down on Me", "Ball 'n' Chain" y "Summertime"; y su canción original "Mercedes Benz", su última grabación.

Janis Joplin-Mercedes Benz(original)

Cumple 54 años: Federico D’Elía nació en este día de 1966. El actor y productor es recordado por su papel de Mario Santos en “Los Simuladores”.

Una entrevista reciente...

ENTREVISTA CON SANTOS! Federico D'Elía

Susy Leiva nació el 31 de agosto de 1933 en la Ciudad de Mendoza y mjurió el 4 de octubre de 1966en la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires, fue una popular cantante de tangos y actriz argentina. Su verdadero nombre y apellido era Susana Teodora Ramona Leiva.

Participó de tres películas en la década de 1960 como: Buenas noches, Buenos Aires; Dos quijotes sobre rueda; Ritmo, amor y juventud y Casa de mujeres, de poca trascendencia en el mercado cinematográfico argentino.

Recordando a nuestros artistas: Susy Leiva

El 4 de octubre de 1955 nació Jorge Valdano, ex futbolista argentino integrante del equipo campeón del Mundial de Fútbol México 1986.

Jorge Valdano, el filósofo del fútbol

Que tengas un buen día...