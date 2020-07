Una buena noticia para los seguidores de Metallica. La histórica banda anunció el próximo lanzamiento en múltiples formatos del recital sinfónico que brindó junto a la Orquesta de San Francisco.

Metallica and San Francisco Symphony: S&M2 es el registro audiovisual del doble recital que la agrupación brindó el 6 y 8 de septiembre del 2019 en el Chase Center.

La experiencia es la repetición de un éxito. La banda ya había tenido su episodio sinfónico en 1999 con la grabación de S&M desde donde surgieron versiones inolvidables de clásicos como Master of puppets o Nothing else matters. En ese entonces, la banda demostró la multiplicidad sonora de sus composiciones y la adaptabilidad de un género como el metal a formatos clásicos.

S&M2 repitió la fórmula sin la sorpresa, pero con la misma calidad musical. En formado disco, Vinilo, DVD y vía streaming, podrá disfrutarse desde el próximo 28 de agosto.