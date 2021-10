Equipo ganador no se toca, o en este caso, historia exitosa no se toca. Mi pobre Angelito 1 y 2 se ganó -y aún mantiene la preferencia- el amor de las generaciones que la vieron a inicios de los noventa. Con Macaulay Culkin interpretando a Kevin, la historia del niño olvidado por su familia durante las vacaciones navideñas se transformó en un clásico familiar y lo vemos nuevamente en cada navidad. Esta vez con el nombre Home Sweet Home Alone (Hogar dulce hogar solo en español)

Aunque hubo otras secuelas respetando la historia (el niño olvidado en su casa defendiéndola de ladrones) ninguna logró igualar el éxito de la original.

Ahora Disney+ realiza una versión, con más tecnología pero la misma trama. Incluso hay varios guiños a la versión original. Devin Ratray aparecerá dándole vida nuevamente a Buzz McCallister, y a la vez se especula con un Cameo del mismo Macaulay.

Fiel al espíritu navideño, la película llegará a la plataforma el próximo 12 de diciembre. ¡Mirá el trailer!