Maniac es una canción de Michael Sembello, publicada como primer sencillo de su álbum debut Bossa Nova Hotel y utilizada en la película Flashdance, ambos de 1983.

Fue inspirada por la película de terror Maniac que trataba sobre un asesino en serie que acecha a sus víctimas en la ciudad de Nueva York.

Actualmente ha sido versionada por el grupo dance belga Milk Inc. La canción, aunque interpretada por Milk Inc, ha conservado prácticamente su música original sin apenas cambios. También ha sido versionada por el grupo Firewind en su disco The Premonition en 2008.

El grupo mexicano OV7 grabó una versión spanglish de la canción titulada "Nada es Imposible (Maniac)", además hay una versión especial en la cual el grupo canta dicha canción a dueto con la cantante Gloria Trevi y filmaron un video musical. La banda Argentina Habeas Pornus en enero de 2018 reversiono la canción en formato rock pesado.

En el año 2019, apareció una nueva versión de esta canción en el álbum Moonglow, de la banda de metal alemana liderada por Tobias Sammet, Avantasia. En esta canción cuenta con la colaboración de Eric Martin, cantante de la banda de rock americana Mr. Big.

