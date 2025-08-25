Miguel J. Rodríguez Villafañe lanza “Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas”

La Editorial Universitaria Villa María (Eduvim) presenta el libro Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas, del exjuez federal y abogado constitucionalista Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

La cita será el viernes 29 de agosto de 2025 a las 19 h en la sede de la Universidad Nacional de Villa María en Córdoba, ubicada en la calle Enrique Finochietto 244, barrio Colinas de Vélez Sarsfield.

Acompañarán al Dr. Rodríguez Villafañe en la presentación del libro Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas a Silvia Barei y Jorge Carranza.

Silvia Barei es doctora en Letras Modernas y autora de textos académicos, críticos y literarios; mientras que, en el ámbito de la política universitaria, fue vicerrectora de la UNC en la gestión del Dr. Francisco Tamarit (2013-2016).

El Dr. Jorge Carranza ha sido juez de Niñez y Violencia Familiar y tiene poemarios publicados.

Qué cuenta Miguel…

Las historias que aquí nos convocan —ficcionalizadas, pero con referencias reales— son el resultado de sucesos de menor resonancia pública: historias donde prima lo humano por sobre lo trascendental; historias de vida pequeña, de temores y dolores particulares; historias de personas a las que un hombre de derecho, de escucha sensible y profesional, supo prestar ayuda y, en esta obra, ponerles voz. Con un lenguaje claro, en el que lo jurídico y lo cotidiano se conjugan, este libro da testimonio de alguien que ha sabido mantenerse firme en sus valores y justo con quienes ha podido sostener.

Un prólogo lúcido

Tal vez la mejor manera de ilustrar esta obra sea a través de las palabras que le dedica María Teresa Andruetto en su prólogo: “De eso trata, de la escucha sensible de los dolores y las pasiones humanas, este libro de Miguel Julio Rodríguez Villafañe”.

Cuando la justicia se asoma a nuestras vidas podrá adquirirse el día de la presentación o a través de la web: https://www.eduvim.com.ar/producto/preventa-cuando-la-justicia-seasoma.

Breve reseña sobre el autor:

Miguel Rodríguez Villafañe es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, periodista, columnista de opinión, profesor de Derecho Constitucional y ensayista. Exjuez Federal Nº 1 de Córdoba, entre 1984 y 1990. Como magistrado detuvo personalmente al criminal nazi Josef Franz Leo Schwammberger, uno de los cinco criminales de guerra más buscados de ese momento. También fue el único juez que, a fines de 1989, declaró de oficio la inconstitucionalidad del indulto que favorecía a los responsables de graves delitos de lesa humanidad.

Entre su obra se destaca "Crimen de Crímenes — genocidios entre 1904 y 2005 — Memoria con Verdad y Justicia: Derechos Humanos, principios a respetar y educación para la paz".