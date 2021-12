Shakira convirtió a su hijo Milán en protagonista de sus redes sociales al publicar un video en el que se puede escuchar al niño tocando el piano.

El hijo de la cantante colombiana y el jugador de fútbol español parece haber heredado el gusto por las pasiones de sus padres, y en esta oportunidad se lo puede escuchar.

"Este concierto virtual es un pequeño homenaje de Milan a nuestra inolvidable Bela. Quien nos dejó el mejor regalo; El respeto y la devoción por el trabajo propio. Enseñándonos cómo hacer sentir a nuestros niños que aquello que hacen debe ser lo más importante para nosotros!" escribió Shak en sus cuentas en redes.

Aunque no hay más información acerca de a quién se le dedica el concierto, la verdad es que el niño de ocho años toca acompañado de un violinista piezas como ‘Night of the Tarantella’, ‘The can can’ y ‘Spanish Caballero’.