Milonga Serrana despide el año en Salsipuedes

Este viernes 17 de diciembre vení a despedir el año junto a la Milonga Serrana en Carod Espacio Serrano, Mitre 345 en Salsipuedes.

Celebramos un año lleno de tango en las Sierras Chicas.

Este es el programa...

Clase de tango desde las 20:30 hs "De la caminata al gancho" coordinan Paula Zky y Alessandro Da Pozzo.

Apertura de milonga 22:00 hs. musicaliza tango dj Brujo con las mejores grabaciones de orquestas de ayer y de hoy.

Música en vivo con el trío Milonga Serrana. Tango jam a la parrilla

También podés sumarte a cantar un tango, por lo tanto te invitamos a traer tu instrumento

Exhibición de tango danza

Habrá sorteos, brindis y muchas sorpresas más !!!

Valor de entrada $ 700 clase y milonga

Valor $ 400 milonga solamente.

Hace tu reserva al 351 8125186 ó 351 2947311

A modo de tarjeta de invitación compartimos este fragmento de tangazo:

Te vi pasar tangueando altanera, con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje

el ansia e guapear, .. No me has dejao ni el pucho en la oreja de aquel pasao malevo y feroz… ya no me falta pa completar, más que ir a misa e hincarme a rezar *.

Malevaje, tango de 1928, letra de Enrique Santos Discepolo y música Juan de Dios Filiberto.