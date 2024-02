El 10 de febrero a partir de las 22 hs. podremos conocer en plataformas digitales el nuevo trabajo del músico Milton Arias, reconocido bajista corbobés de gran preparación.

Este nuevo disco está conformado por los temas: De Los Ríos; El Ojo; La Boca; De Los Ríos y Los Árboles; La Tierra, Lo Inesperado; De Los Ríos y La Imposibilidad del Presente.

Por qué el título “La Falta”

La Falta, según la escuela de psicoanálisis lacaniano, es lo que propicia el deseo, motor de todo lo humano. En el I Ching, el hexagrama 2 se llama "lo receptivo", o "la Tierra", o "la Madre". Representa todo lo hueco, lo uterino, el agujero que propicia la creación. Estos dos conceptos, de apariencia cultural inconexos, matchean muy bien. Pareciera que hablan de lo mismo. La muestra más clara, es la analogía que representan las respectivas díadas de estos con sus opuestos: Falta/Deseo, Receptivo/Creativo, o en el lenguaje más tradicional del I Ching El Cielo/La Tierra.

Y Milton Arias continúa explicando: “Cuando decidí trabajar sobre esta idea, me enfrenté con la imposibilidad de hablar de lo que no‐es, del agujero (y no de su borde), sentí que era como pretender hacer música con el silencio (cosa absurda, ya que el puro silencio es la muerte)”. “ Vino a salvarme de esta encrucijada otra idea de Jacques Lacan, que es la no complementariedad, o en palabras del mismo Lacan, la no‐relación sexual. Entonces encaré la composición de esta música como un estudio de texturas, de elementos sonoros por momentos opuestos, por momentos pseudo‐complementarios, por momentos unísonos, y por momentos caóticos. Básicamente, como el complejo entramado de relaciones sociales y culturales del mundo, pero en miniatura”.

“Por primera vez en mi carrera me atreví a ensuciar con palabras propias la música puramente sonora que estaba acostumbrado a escribir. Es que si no hay desafío en cada uno de estos trabajos (que nadie pide, que son necesidades íntimas), poco sentido tiene para mí realizarlos". ” Así entre el sueño y la vigilia, como sobrevienen las mejores resoluciones de la vida, brotaron los primeros versos de "De los Ríos" y una idea que termine de cocinar con los meses:

“El presente es una imposibilidad. Existe, claro. Todos entendemos qué es el presente, pero no es posible como no es posible la existencia de un ser con cuerpo humano y cabeza de toro, pero todos nos representamos la figura del Minotauro. ”Pasado y futuro se inscriben en la letra de la conciencia tanto como del inconsciente, pero no hay posibilidad de representación del presente (probablemente este equivocado y cambie de idea en el futuro)"

Dónde y quiénes lo hicieron..

Este disco se grabó en dos jornadas en Sonoramica, tras una gira de dos meses de shows en vivo alrededor de Córdoba con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes.

Los músicos que acompañan a Milton Arias son:

Daniela Dalmasso: Flauta y voz

Ismael Avecilla: Saxo soprano, alto y tenor

Julián Gómez Cuello: Piano, Rodhes y voz.

Mateo Marengo: batería y bombo legüero.

Martín Dalmasso: Guitarra.

Ignacio Sánchez: Guitarra

En ESTE ENLACE podrás acceder al trabajo en la fecha y a la hora indicadas

Sobre Milton Arias:

Bajista excepcional y compositor. Su música incorpora elementos del rock, del jazz y expresiones latinoamericanas.

Ha participado en Festivales Internacionales de Jazz como el de Córdoba, Salta, Lima; los de Folclore de Cosquín y Jesús María.

Compartió sesiones de grabaciones con músicos de la talla de Juampi Juárez, Quintino Cinalli, Julio Botti, Lucas Heredia, Titi Rivarola.

Estudió con maestros como: Alejandro Herrera, Sebastián Téves, Fernando Olmedo, Osvaldo Brizuela, Osvaldo Elia, Eernesto Jodos, Oscar Giunta, Esteban Gutiérrez, marcelo Moguilevsky y Martín Dellavedova.

Milton Arias ya ha publicado estos discos:

Milton Arias Trío 1961(Audio estudio) 2012.

Milton Arias. 64.Antes del fin-

Milton Arias: 50. El Caldero.

Otros trabajos:

Cinalli, Juárez, Arias. 2019

Arias, Juárez, Ramírez Trío. “Epojé”. 2018

Otra vez verano. 2017

Toro Mata Trío. 2015

Torax Rock Toro. 2014

Lucas Heredia “Lucas de cerca”. 2012

En redes: @miltonariasbajo