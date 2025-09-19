La Secretaría de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Mina Clavero invita a toda la comunidad a celebrar la llegada de la primavera y el Día de los Estudiantes con una propuesta pensada tanto para los jóvenes como para toda la familia.

El encuentro será este domingo 21 de septiembre a partir de las 16:00 en la Costanera Central, que se vestirá de color, música y alegría para recibir la nueva estación.

La jornada contará con música en vivo, juegos y actividades recreativas, torneos de beach vóley y fútbol, sorteos con premios especiales y la participación de “Natura”, que se suma a la fiesta.

Será una tarde única para disfrutar entre amigos, compartir en familia y vivir juntos la energía que trae la primavera.